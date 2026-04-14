Nota Leída 206

| Nacionales | 14/04/2026 |

Boca recibe a Barcelona de Ecuador, en la «Bombonera»

Boca recibirá hoy a Barcelona de Ecuador, por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, con el objetivo de conseguir un nuevo triunfo que le permita continuar con su buen andar en el torneo de clubes más importante de América. El encuentro, que está programado para las 21, se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como “La Bombonera”, y se podrá ver a través de Fox Sports y Disney+ Premium.

El árbitro designado fue el colombiano Wilmar Roldán, mientras que en el VAR estará su compatriota Leonard Mosquera.

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