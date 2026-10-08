Nota Leída 68

| Locales | 08/10/2026 |

El COPROSED desembarcó en Belén para regular y exigir protocolos de seguridad en eventos deportivos

El coordinador general del organismo provincial, Adrián Chazarreta, encabezó una mesa de trabajo con la Unidad Regional N.° 3 y directores de Deportes municipales del departamento. Controlarán ambulancias, seguros y planes de contingencia.

BELÉN — Con la mirada puesta en regularizar la totalidad de los espectáculos deportivos y ante la proximidad de la temporada estival, el Consejo Provincial de Seguridad en el Deporte (COPROSED) concretó una trascendental jornada de trabajo en la ciudad de Belén. El encuentro sirvió para sentar las bases de un control estricto sobre los requisitos legales y operativos que deben cumplir tanto las organizaciones públicas como las privadas en el oeste catamarqueño.

La comitiva del organismo, que pertenece a la Secretaría de Seguridad de la Provincia de Catamarca, estuvo encabezada por su coordinador general, Adrián Chazarreta. La mesa técnica articuló de forma directa con las autoridades de la Unidad Regional N.° 3 de la Policía y con el Director de Deportes de la Municipalidad de Belén, sumando además la participación de los responsables de las áreas deportivas de comunas vecinas del departamento.

Asesoramiento y advertencia a los municipios

El objetivo medular de la visita al interior profundo radica en aceitar los canales de coordinación interinstitucional y concientizar a los jefes comunales sobre las normativas vigentes. Desde el COPROSED advirtieron que, en muchas ocasiones, organizadores particulares o empresas privadas "venden paquetes" de eventos deportivos a las intendencias sin que las autoridades locales alcancen a dimensionar el nivel de riesgo civil y legal que están asumiendo.

"Nuestra área tiene la función de ser un órgano de asesoramiento, pero también de control. Revisamos minuciosamente la constatación de ambulancias en los predios, la vigencia de los seguros de responsabilidad civil, la cobertura del área de seguridad y los planes de contingencia aprobados", detalló Chazarreta. Al respecto, el funcionario fue tajante al recordar que el organismo posee plenas facultades legales para aplicar sanciones administrativas inmediatas ante cualquier tipo de irregularidad detectada en el terreno.

Alcance de los controles y aclaración por egresados

Las autoridades enfatizaron que el cumplimiento de los protocolos de seguridad es de carácter obligatorio para cualquier tipo de disciplina y categoría de evento, constituyendo la herramienta indispensable para resguardar la integridad física de los atletas, dirigentes, cuerpos arbitrales y del público en general.

Ante la consulta periodística sobre los operativos para las próximas fiestas de egresados, el coordinador general aclaró que dicho rubro nocturno no entra dentro de la competencia específica del COPROSED. No obstante, precisó que esas actividades sociales ya están siendo minuciosamente coordinadas y supervisadas por el Departamento de Operaciones Policiales en conjunto con las Unidades Regionales de cada jurisdicción para asegurar el orden público en el departamento.

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