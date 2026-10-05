Nota Leída 153

| Locales | 05/10/2026 |

El Sitio Arqueológico El Shincal de Quimivil implementó nuevos horarios para sus visitas guiadas

El nuevo esquema rige de lunes a domingo con tres turnos matutinos y tres vespertinos. Desde la administración emitieron una serie de recomendaciones para optimizar la experiencia de los turistas.



LONDRES (De nuestra redacción). — Con el objetivo de adaptar los recorridos a las condiciones climáticas actuales y brindar una mejor atención a los contingentes de turistas, la administración del Sitio Arqueológico El Shincal de Quimivil, ubicado en la localidad de Londres, anunció de manera oficial la entrada en vigencia de sus nuevos horarios para las visitas guiadas. La reestructuración del servicio rige formalmente desde este lunes 5 de octubre de 2026.

El emblemático espacio, considerado uno de los monumentos incaicos más importantes de la región y un pilar fundamental para el turismo del departamento Belén, mantendrá sus puertas abiertas de lunes a domingo. Los interesados en realizar los trayectos históricos acompañados por profesionales locales deberán adecuarse al siguiente cronograma de salidas fijas:

• Por la mañana: 08:00, 09:30 y 11:00 horas.

• Por la tarde: 16:00, 17:30 y 18:30 horas.

Consejos prácticos para los visitantes

Debido a las características geográficas y la exposición al aire libre que demandan las caminatas por las ruinas, los coordinadores del sitio difundieron un listado con recomendaciones esenciales para asegurar el bienestar de los excursionistas durante su estadía:

• Hidratación y cuidado: Llevar de forma indispensable agua mineral y aplicarse protector solar antes de iniciar el circuito.

• Indumentaria adecuada: Utilizar calzado completamente cerrado (apto para terreno agreste) y gorra o sombrero para resguardarse del sol.

• Preservación del entorno: Respetar con rigurosidad cada una de las indicaciones brindadas por los guías del parque, una medida clave orientada a preservar el valioso patrimonio arqueológico e histórico que resguarda la cuna del pueblo inca en Catamarca.

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