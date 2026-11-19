Nota Leída 414

| Locales | 19/11/2026 |

En vivo desde El Shincal: continúa la Expedición Inka – tercer día de exploración

Este jueves se desarrolla el tercer día de Expedición Inka 2026, el primer streaming de arqueología de Argentina, con transmisiones en vivo desde el sitio arqueológico El Shincal de Quimivil, ubicado en Londres, departamento Belén.

La propuesta reúne a investigadores del Conicet, la Universidad Nacional de Catamarca, la Universidad Nacional de La Plata y la Fundación Azara, quienes comparten las tareas de investigación y exploración en este importante sitio del legado incaico.

Las transmisiones pueden seguirse hasta este viernes 20 de noviembre, de 11 a 13, a través del canal de YouTube de la Fundación Azara.

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