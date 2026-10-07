Nota Leída 381

| Locales | 07/10/2026 |

Elecciones 2027 en Belén: la UCR buscará un gran frente opositor y no descarta sumar a La Libertad Avanza

La concejal Ana Paula Silvero confirmó que el radicalismo presentará candidato propio a la intendencia. Pese a las diferencias ideológicas con el sector libertario, priorizó el armado de una alianza electoral de carácter amplio.

Con la mirada puesta en el mediano plazo y el reordenamiento de los espacios políticos del oeste provincial, la concejal de la Ciudad de Belén, Ana Paula Silvero, confirmó que trabajará activamente en la construcción de un gran frente opositor de cara a las elecciones municipales de 2027. La edil ratificó que la Unión Cívica Radical (UCR) se posicionará como uno de los ejes troncales de este armado electoral y adelantó la firme intención de tender puentes hacia La Libertad Avanza (LLA).

La legisladora municipal explicó que el radicalismo ya inició su proceso de reorganización interna con vistas a la renovación de autoridades partidarias, fijada a nivel provincial para el próximo 23 de octubre. «Vamos con candidato propio para las elecciones del año que viene», aseveró Silvero, aunque aclaró que «es muy pronto para tener algún nombre fijo» debido a los tiempos lógicos del calendario político. El objetivo primordial, según fundamentó, es aglutinar a diversos sectores de la oposición para disputar la conducción de la intendencia belenista.

Alianzas electorales versus diferencias ideológicas

La definición de mayor impacto político institucional de la concejal radical surgió ante la consulta explícita sobre una eventual confluencia con las fuerzas libertarias locales. «Vamos a intentarlo», respondió de forma tajante Silvero, abriendo la puerta a un acuerdo programático en las urnas.

Con el fin de justificar la factibilidad de dicho frente, la edil trazó una distinción metodológica entre las coincidencias doctrinarias y las necesidades pragmáticas de los procesos comiciales: «Ideológicamente estamos bastante separados. Es muy distinto hacer alianzas ideológicas a hacer alianzas electorales». No obstante, recordó que la determinación de formalizar un frente electoral amplio no quedará bajo la órbita de una «mesa chica» de dirigentes, sino que deberá someterse obligatoriamente al debate del principal órgano soberano del partido, siendo la Convención de la UCR la que decida de forma orgánica el año que viene.

Planteo de regionalización ante la crisis local

Este posicionamiento de las fuerzas opositoras de Belén cobra vigor en medio de un escenario de marcada tensión institucional, reclamos económicos y disputas salariales por parte de los trabajadores municipales, un contexto que ha generado reiterados cuestionamientos hacia la actual administración comunal que encabeza el Ejecutivo.

Frente a la coyuntura del interior, Silvero abogó por una mirada superadora que trascienda las fronteras meramente partidarias o electorales. La concejal planteó la urgencia de avanzar en un proyecto de regionalización económica y estratégica que hermane a los municipios de Belén, Londres y Andalgalá, coordinando políticas conjuntas de infraestructura, logística minera y promoción turística para la Ruta Nacional N° 40 y zonas de influencia. «Tenemos todo como interior, un gran potencial», concluyó la referente radical, instando al cooperativismo interjurisdiccional como herramienta real para potenciar la producción regional.

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