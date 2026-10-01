Nota Leída 103

| Locales | 30/09/2026 |

Estalló la interna municipal en Belén: convocan a una marcha masiva en repudio al aumento del 12%

Trabajadores de planta, contratados y becados se movilizarán este jueves a las 09:15 frente al Concejo Deliberante. Consideran «insuficiente» el acuerdo firmado por el intendente Cristian Yapura y apuntan contra los gremios bajo la consigna «Basta de burlas».

BELÉN.– El postergado acuerdo salarial que el Ejecutivo municipal pretendía consolidar como una tregua económica terminó por transformarse en el detonante de una profunda crisis social. En las últimas horas de la noche, una asamblea autoconvocada de trabajadores municipales, contratados y becados de la ciudad de Belén lanzó un masivo llamado a movilización para este jueves 1 de octubre, a las 09:15 de la mañana, frente al edificio del Concejo Deliberante. La medida surge como un enérgico y directo rechazo al incremento del 12% en tres cuotas anunciado de forma conjunta por el intendente Cristian Yapura y los gremios ATE y UPCN.

Los empleados de las distintas áreas operativas calificaron al acuerdo de «insuficiente, irrisorio y una falta de respeto» frente al agobiante contexto económico actual y la disparada inflacionaria que pulverizó los ingresos del sector público local. La gota que rebasó el vaso fue la confirmación de la letra chica del convenio, que no solo fracciona el porcentaje en tres partes no remunerativas, sino que dejó formalmente desamparados y fuera del beneficio al sector de los becados, sumado al polémico recorte de sus jornadas laborales a la mitad.

Presentación de notas y dura consigna contra el intendente

Según detalla la convocatoria que se viralizó contrarreloj por las bases sindicales y vecinales, el epicentro de la protesta será la plaza céntrica frente al cuerpo legislativo. Allí, los manifestantes presentarán una nota formal ante los concejales de los distintos bloques políticos, exigiéndoles que intercedan de manera urgente ante el Departamento Ejecutivo para frenar la homologación del acta y reabrir de forma inmediata las paritarias con delegados elegidos por las bases y no por las cúpulas partidarias.

El malestar social se tradujo en consignas directas contra la figura del jefe comunal. Bajo el lema unificado de “Un sueldo digno” y la tajante proclama “Basta de burlas”, los trabajadores plasmaron su hartazgo ante lo que consideran un avasallamiento a su dignidad laboral. «Nos dijeron en campaña que venían a dignificar al empleado y a terminar con la precarización, pero firmar un 12% en cuotas y encima recortarle las horas a los que menos ganan es una provocación que no vamos a tolerar en silencio», expresaron voceros del movimiento de desocupados y contratados.

Un jueves de máxima tensión en el casco céntrico

La jornada de este jueves promete cambiar de raíz el mapa de la convivencia urbana en la cabecera departamental. Los organizadores ratificaron que la marcha incluirá un fuerte reclamo hacia las conducciones de UPCN y ATE, a quienes acusan de haber negociado a espaldas de las necesidades reales de las categorías más bajas de la administración.

Con las áreas de maestranza, recolección y administración en estado de alerta y asamblea permanente, la movilización frente al Concejo Deliberante se perfila como el inicio de un duro escenario de reclamo y conflictividad en las calles, instalando una enorme polémica sobre cuál es la verdadera política laboral y presupuestaria que el intendente Cristian Yapura planea ejecutar con los servidores que sostienen el funcionamiento diario de la ciudad de Belén.

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