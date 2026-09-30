Nota Leída 176

| Locales | 30/09/2026 |

Agilizarán los trámites de documentación en Belén: el Registro Civil incorporó modernos equipos tecnológicos

El director provincial del área, Sebastián Segura, encabezó la instalación de nuevos escáneres y dispositivos digitales. La titular local, Nancy Estela Rivas, destacó que la medida permitirá optimizar los tiempos de atención y digitalización para los vecinos.



BELÉN – Una gran noticia que se traducirá en mayor comodidad, rapidez y eficiencia para la realización de trámites cotidianos se dio a conocer en las últimas horas en nuestra ciudad. Las oficinas del Registro Civil de la ciudad de Belén recibieron un importante lote de nuevo equipamiento tecnológico de última generación, una inversión clave destinada a transformar de raíz el sistema de atención al público y la carga de datos filiatorios en la cabecera departamental.

La entrega y puesta a punto de los dispositivos se concretó tras la visita oficial del director de Registros Civiles de la Provincia de Catamarca, Sebastián Segura, quien arribó a la ciudad acompañado por un equipo técnico especializado para realizar la instalación y configuración inmediata de los sistemas informáticos.

Menos demoras y digitalización al instante

Según detallaron las autoridades, entre los elementos incorporados se destacan nuevos escáneres de alta velocidad y equipamiento periférico informático. Estas herramientas están orientadas de forma exclusiva a optimizar y acelerar los procesos de recepción, digitalización y gestión de la documentación civil que se genera diariamente en la dependencia local.

La información fue ratificada y celebrada por la titular del Registro Civil de Belén, Nancy Estela Rivas, quien puso en valor el impacto de este desembarco tecnológico: «Contar con estas nuevas herramientas es fundamental para optimizar la atención de nuestro personal, achicar los tiempos de espera en las salas y facilitarle la vida a cada uno de los vecinos del departamento que se acercan a realizar sus gestiones», remarcó con satisfacción.

Con este salto digital, la oficina belicha ganará una notable eficiencia en la tramitación de documentos nacionales de identidad (DNI), pasaportes, actas de nacimiento y certificados de convivencia, asegurando que los legajos se incorporen al sistema provincial en tiempo real y garantizando un acceso mucho más ágil y democrático a los servicios esenciales del Estado.

TEMAS:

COMPARTIR NOTA