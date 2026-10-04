Nota Leída 311

| Locales | 04/10/2026 |

La Academia «Renacer» de Belén participó en el Encuentro de la UNCA y representará a Catamarca en un festival internacional en Termas de Río Hondo

El cuerpo de danzas folklóricas formó parte del intercambio cultural universitario organizado por la UNCA Sede Belén. Además, confirmaron su viaje a Santiago del Estero para celebrar los 20 años del prestigioso festival Ashpa Súmaj.



BELÉN — En el marco de una agenda intensamente ligada a la identidad y la proyección artística, la Academia de Danzas Folklóricas Renacer cumplió una destacada participación en las instalaciones de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) Sede Belén. El cuerpo de baile local formó parte activa del «Encuentro Internacional y Nacional Entre Estudiantes», un valioso espacio de vinculación académica y social que congregó a delegaciones de diversos puntos del país y del exterior.



La jornada universitaria estuvo caracterizada por un amplio itinerario de actividades interactivas, recorridos culturales y talleres de intercambio de vivencias. La presencia de la academia belenista aportó el color, la música y el movimiento tradicional de la región, permitiendo a los estudiantes visitantes conectar de forma directa con el patrimonio del oeste catamarqueño.

Lazos de hermandad y apertura universitaria

Desde la dirección del cuerpo de baile calificaron la experiencia como una jornada inolvidable que sirvió para fortalecer lazos de hermandad y potenciar el conocimiento de la cultura local en ámbitos de educación superior. Al concluir las actividades, las autoridades de la academia hicieron extensivo un agradecimiento público al coordinador de la UNCA Sede Belén, Ing. Víctor Caicedo, por abrir las puertas de la casa de altos estudios a estas experiencias enriquecedoras.

Rumbo al Festival Internacional Ashpa Súmaj

A la par de este logro a nivel local, la institución anunció con profundo orgullo un nuevo e histórico desafío internacional. La Academia Renacer ha sido oficialmente seleccionada para formar parte de la gran celebración por los 20 años del Festival Internacional de Folklore «Ashpa Súmaj», el cual tendrá lugar en la ciudad de Termas de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero.

La delegación de Belén se trasladará para participar del megaevento que se desarrollará del 6 al 12 de octubre de 2026. Durante esa semana, los bailarines catamarqueños tendrán la oportunidad única de compartir los escenarios, sus raíces y su pasión por la danza junto a delegaciones y artistas provenientes de distintos países del mundo, consolidando el talento belenista en las grandes ligas del folklore internacional.

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