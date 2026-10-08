Nota Leída 61

| Locales | 08/10/2026 |

La Biblioteca Popular «Obispo Esquiú» renovó autoridades y Cecilia Olivera es la nueva presidenta

La histórica institución celebró su Asamblea General Ordinaria en su sede de la calle San Martín, donde los socios aprobaron los balances de la gestión anterior y eligieron la nueva Comisión Directiva.

BELÉN — En un paso institucional de gran relevancia para el quehacer cultural y educativo de la cabecera departamental, la Biblioteca Popular "Obispo Esquiú" renovó de manera formal sus cuadros de conducción. El proceso de normalización y recambio de autoridades se efectivizó tras llevarse a cabo la Asamblea General Ordinaria en las instalaciones edilicias de la entidad, sitas en la calle San Martín 218 de la ciudad de Belén.

El encuentro institucional se desarrolló con una masiva concurrencia de asociados y bajo la supervisión de los estamentos regulatorios de la provincia. Durante el plenario, los socios trataron de forma exhaustiva el orden del día, que incluyó la lectura de la autorización de la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas, la aprobación unánime de la memoria, el balance general y el inventario del período 2025, el análisis del informe de la Comisión Revisora de Cuentas y una actualización en los valores de la cuota societaria.

Conformación de la nueva Comisión Directiva

Como eje central de la asamblea, la voluntad del padrón societario determinó la estructura del nuevo equipo que regirá los destinos de la prestigiosa biblioteca. El órgano ejecutivo quedó conformado de la siguiente manera:

• Presidenta: Cecilia Olivera.

• Vicepresidenta: Yanina Jais.

• Secretaria: Carina Andrada.

• Prosecretario: Sergio Moreno.

• Tesorera: María Paula Ochoa.

• Protesorera: Marta Liliana Vázquez.

• Vocales Titulares: Gastón Mosca (Primero) y Romina Isasmendi (Segunda).

• Vocales Suplentes: Camila Herrera (Primera) y Gastón Moreno (Segundo).

Por su parte, la trascendental Comisión Revisora de Cuentas quedó integrada por los miembros titulares Rolando Criado, Sebastián Retamar y Verónica Isasmendi, contando como suplentes a José Alejandro Aguirre, Mario Gómez y Mirta Cura.

Compromiso y transparencia comunitaria

Tras la asunción formal de los cargos, la flamante presidenta, Cecilia Olivera, emitió un comunicado institucional dirigido a toda la masa societaria y a la ciudadanía de Belén. En su mensaje, la máxima autoridad expresó su gratitud por el masivo respaldo recibido y asumió las directrices que marcarán la impronta de su administración al frente de la entidad.

«Quiero agradecer profundamente la confianza depositada en mí y expresar mi firme compromiso de desempeñar esta alta responsabilidad con dedicación, transparencia institucional y respeto. Trabajaré de manera mancomunada junto a toda la comisión para cuidar, revalorizar y fortalecer nuestra querida biblioteca popular, acompañando cada una de sus actividades pedagógicas y promoviendo la participación activa de toda la comunidad belicha», enfatizó Olivera.

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