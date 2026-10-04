Nota Leída 189

| Locales | 04/10/2026 |

La Municipalidad de Belén dictará un curso oficial de Manipulación Segura de Alimentos en octubre

La capacitación presencial se realizará el próximo 15 de octubre y permitirá a los asistentes obtener el carnet habilitante con validez nacional y una vigencia de tres años.

Con el objetivo de garantizar los máximos estándares de higiene, salubridad y seguridad pública en el sector socioproductivo local, la Municipalidad de la Ciudad de Belén, a través del área de Bromatología Municipal, anunció la apertura de las inscripciones para el curso de «Manipulación Segura de Alimentos». La iniciativa está destinada de forma directa a comerciantes, gastronómicos, emprendedores y toda persona que por su actividad laboral esté en contacto con sustancias alimenticias.

El trayecto formativo se llevará a cabo el próximo martes 15 de octubre, a partir de las 08:00 horas. La capacitación resulta de carácter indispensable para cumplir con las normativas vigentes, ya que constituye la instancia obligatoria para tramitar y obtener de forma regular el Carnet de Manipulador de Alimentos.

Certificación y requisitos

La jornada de formación técnica estará a cargo del especialista Licenciado en Bromatología Walter Morales (M.P. N.° 096). Al concluir y aprobar la capacitación, los asistentes recibirán una Certificación Oficial avalada por el SIFeGA (Sistema de Información Federal para la Gestión del Control de los Alimentos), lo que asegura que el documento tenga las siguientes especificaciones legales:

• Validez Nacional: El carnet emitido será plenamente reconocido en cualquier jurisdicción de la República Argentina.

• Vigencia prolongada: La habilitación bromatológica tendrá una duración legal de 3 años desde el momento de su emisión.

Desde la comuna, encabezada por el intendente Dr. Cristian Yapura, recordaron que el único requisito administrativo excluyente que deben presentar los interesados al momento de concretar la inscripción es una fotocopia del Documento Nacional de Identidad (D.N.I.). Lugar y modo de inscripción a confirmar. Las autoridades instaron a la comunidad vinculada al rubro alimenticio a participar activamente de esta propuesta para jerarquizar los servicios comerciales de la cabecera departamental.

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