Nota Leída 153

| Locales | 07/10/2026 |

La Municipalidad de Londres dictará una capacitación profesional para obtener el Carnet de Manipulación Segura de Alimentos

El curso se llevará a cabo de forma presencial el próximo jueves 16 de octubre en el Salón Cultural. Las inscripciones ya se encuentran abiertas con cupos limitados en la Dirección de Rentas.

LONDRES — Con el claro objetivo de promover las buenas prácticas higiénicas en la cadena comercial y resguardar la salud de la comunidad, la Municipalidad de Londres, a través de su área de Bromatología, anunció la apertura de las inscripciones para la capacitación profesional destinada a la obtención del Carnet de Manipulación Segura de Alimentos. La propuesta está dirigida de manera obligatoria a elaboradores, comerciantes, gastronómicos y transportistas de la localidad.

El trayecto formativo se dictará de forma íntegramente presencial el próximo jueves 16 de octubre en las instalaciones del Salón Cultural. Para brindar mayores facilidades de asistencia a los trabajadores, la organización dispuso que la jornada se desarrolle en doble turno: por la mañana (TM) de 10:00 a 12:00 horas y por la tarde (TT) de 14:00 a 16:00 horas.

Contenido técnico y certificación nacional

La instrucción especializada estará a cargo del Bromatólogo Gustavo Alejandro Cedrón (M.P. N.º 068). El programa pedagógico abordará de forma exhaustiva las normativas vigentes del Código Alimentario Argentino, brindando herramientas clave para prevenir la contaminación cruzada y garantizar alimentos seguros bajo la consigna corporativa "Alimentos seguros, salud para todos".

Al finalizar y aprobar la capacitación, los asistentes accederán a una Certificación Oficial que reúne las siguientes condiciones de valor legal:

• Vigencia prolongada: La acreditación bromatológica será válida por un período de 3 años.

• Alcance general: El carnet emitido posee validez formal para el desempeño de la actividad.

Inscripciones y cupos limitados

Desde la Dirección de Rentas de la Municipalidad de Londres informaron que los cupos para participar son estrictamente limitados, por lo que se solicita a los interesados asegurar su lugar con la debida anticipación.

El trámite de inscripción se debe gestionar de manera presencial en las oficinas de la Dirección de Rentas Municipal, fijándose un costo arancelario único de $10.000 para acceder al material de estudio, la clase profesional y el derecho de examen correspondiente.

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