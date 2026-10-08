Nota Leída 49

| Locales | 08/10/2026 |

La Municipalidad de Londres entregó calzado de trabajo al equipo de mantenimiento de El Shincal

El intendente Roberto Rodríguez efectivizó la dotación de calzado de seguridad para los operarios de la comunidad. Buscan garantizar condiciones óptimas para el cuidado del emblemático Sitio Arqueológico.

Con el claro propósito de optimizar las condiciones laborales del personal y brindar herramientas que garanticen su seguridad física, la Municipalidad de Londres concretó una nueva entrega de indumentaria técnica. El intendente municipal, Prof. Roberto Rodríguez, encabezó el operativo de distribución de calzado de trabajo destinado de forma exclusiva al equipo de mantenimiento de la comunidad de El Shincal.

Desde el Ejecutivo local explicaron que este equipamiento constituye un insumo de carácter indispensable para que los agentes operacionales puedan desempeñar sus complejas tareas cotidianas de manera adecuada, disminuyendo de forma directa los riesgos de accidentes en el terreno. El calzado entregado cumple con las normativas de protección exigidas para las actividades de campo en zonas agrestes.

Valoración del patrimonio y esfuerzo comunitario

La dotación de estos elementos de protección personal adquiere una relevancia estratégica, dado que este grupo de trabajadores tiene bajo su responsabilidad directa las tareas de limpieza, preservación, desmalezamiento y cuidado general del predio perimetral que rodea al Sitio Arqueológico El Shincal de Quimivil.

"Desde la Municipalidad de Londres valoramos y reconocemos profundamente el constante compromiso, la dedicación y el arduo trabajo diario que llevan adelante quienes tienen a su cargo el mantenimiento de este importante espacio de nuestra comunidad", manifestaron las autoridades londrinas. Subrayaron que la inversión en insumos de seguridad no solo dignifica la labor de las cuadrillas rurales, sino que resulta fundamental para mantener en óptimas condiciones estéticas y edilicias al monumento incaico más emblemático del oeste de Catamarca.

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