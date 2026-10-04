Nota Leída 221

| Locales | 03/10/2026 |

Londres implementará un nuevo horario para el servicio de recolección de residuos a partir de este lunes

Las autoridades municipales informaron que el nuevo esquema horario entrará en vigencia el 5 de octubre. Solicitan la colaboración activa de las familias para mantener la limpieza urbana.

Con el propósito de optimizar los servicios públicos y consolidar el ordenamiento urbano de la localidad, la Municipalidad de Londres anunció de manera oficial la aplicación de un nuevo esquema horario para la recolección de residuos domiciliarios. La medida de carácter general entrará en vigencia formal a partir de este lunes 5 de octubre en todo el radio urbano y los barrios periféricos.

Desde el área de Medio Ambiente emitieron un comunicado de importancia comunitaria detallando que el nuevo horario establecido será a las 02:00 a. m.. Por este motivo, se solicita a todas las familias londrinas sacar sus residuos con anticipación para garantizar la agilidad del servicio.

El objetivo central de esta reestructuración del área de servicios públicos apunta a contribuir de forma directa al orden, la higiene, la estética urbana y el cuidado ambiental de la localidad. «Con el compromiso de todos, mantenemos un Londres más limpio y ordenado», destacaron desde la comuna, apelando a la responsabilidad vecinal para garantizar el éxito del nuevo cronograma de limpieza.

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