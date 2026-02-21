Nota Leída 47

20/02/2026

“Maté a papá”: el caso del niño de 11 años que estremece al mundo

El caso que conmociona a Pensilvania sumó un nuevo capítulo judicial. Clayton Dietz, el niño de 11 años acusado de asesinar a su padre tras una discusión por su Nintendo Switch, tuvo su primera audiencia y su defensa ya anticipó que intentará que el proceso se traslade a la justicia juvenil.

La tragedia ocurrió la madrugada del 13 de enero de 2026 en Duncannon, cuando Douglas Dietz, de 42 años, murió de un disparo en la cabeza dentro de su casa. Según la acusación, el propio menor habría admitido el crimen.

Primera audiencia y estrategia de la defensa

El jueves 19 de febrero, Clayton llegó esposado al tribunal del condado de Perry, en New Bloomfield, para una audiencia preliminar que finalmente decidió no disputar. Estaba rodeado de oficiales de libertad condicional.

De acuerdo con reportes desde la corte, el niño se mostró incómodo durante la comparecencia e incluso le dijo a su madre que las esposas le estaban lastimando.

Actualmente, el menor enfrenta cargos de homicidio criminal como adulto, una decisión que su defensa busca revertir.

“Mi objetivo será intentar que el caso pase al tribunal juvenil”, afirmó su abogado, Dave Wilson.

La hipótesis del crimen

Según los investigadores, el niño habría tomado un revólver que encontró dentro de una caja fuerte de la vivienda. El propio Clayton habría dicho que halló las llaves mientras buscaba su Nintendo Switch, que su padre le había quitado tras enviarlo a dormir en el día de su cumpleaños.

La acusación sostiene que el menor disparó contra su padre mientras este dormía.

En entrevistas con la policía, Clayton habría repetido varias frases incriminatorias, entre ellas: “Maté a mi papá” y “Odio lo que hice”, según relató su madre a los agentes. Un trooper también declaró haber escuchado al niño decir: “Maté a papá”.

Detalles médicos y antecedentes

El expediente judicial menciona que el menor presentaba una “gran contusión” sobre el ojo izquierdo y un pequeño corte en el labio inferior al momento de ser evaluado.

Previamente, un amigo cercano de la familia había señalado que Clayton tiene autismo y que durante 2025 se habían intensificado conductas preocupantes, incluso con pedidos formales para que fuera trasladado a un centro educativo conductual.

Un caso que sigue bajo la lupa

El proceso continúa mientras la defensa intenta que el niño sea juzgado dentro del sistema juvenil, lo que podría cambiar de manera significativa el rumbo del caso.

La tragedia reavivó el debate en Estados Unidos sobre el acceso a armas en los hogares, la salud mental infantil y cómo debe responder la justicia cuando los acusados son menores de tan corta edad.