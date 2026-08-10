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| Mundo | 10/08/2026 |

TERREMOTO EN COLOMBIA

Colombia: hay al menos 111 muertos y se declaró el estado de desastre nacional

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia este lunes 10 de agosto dejó al menos 111 personas muertas y 87 heridas, según la cifra oficial comunicada por el presidente Abelardo De La Espriella.

El mandatario brindó una conferencia de prensa y señaló que, al corte de las 12:30 p. m., el número de fallecidos ascendía a 111. Frente a la magnitud de la tragedia, aseguró que la prioridad del Gobierno es el rescate de las personas que permanecen atrapadas bajo los escombros.

«Mi prioridad es el rescate de personas que están bajo los escombros«, afirmó el presidente colombiano al referirse a las tareas que se desarrollan tras el movimiento telúrico. La emergencia afecta a cinco departamentos y ya enluta a cientos de familias. De La Espriella convocó a un comité de emergencia y anunció que el Gobierno emitirá un comunicado oficial cada dos horas, con el objetivo de mantener actualizada a la población sobre la evolución de la situación.

El balance oficial informado por el mandatario incluye:

111 muertos.

87 heridos.

1.575 viviendas afectadas.

37 viviendas completamente destruidas.

61 edificios colapsados.

18 centros de salud averiados.

6 aeropuertos afectados en su infraestructura.

Los seis aeropuertos afectados no se encuentran realizando vuelos comerciales, de acuerdo con la información proporcionada por el presidente.

Rescatistas trabajan entre los escombros

El epicentro del terremoto se ubicó en el oeste del país, específicamente en San José del Palmar, en Chocó. Mientras las autoridades actualizan el balance de víctimas y daños, los equipos de rescate trabajan para localizar y salvar a personas que podrían encontrarse atrapadas entre los escombros.

La prioridad señalada por el Gobierno se concentra precisamente en esas tareas de rescate, en un contexto en el que el movimiento provocó el colapso de 61 edificios y dejó miles de viviendas afectadas. La dimensión de los daños también se refleja en las 37 viviendas completamente destruidas, además de las 1.575 que sufrieron algún tipo de afectación. A esto se suman los daños registrados en 18 centros de salud, instalaciones consideradas esenciales para la atención de las personas afectadas por la emergencia.

La infraestructura aeroportuaria también resultó perjudicada. Según el reporte oficial, seis aeropuertos sufrieron afectaciones en su infraestructura y no están realizando vuelos comerciales.

Un terremoto que se sintió en gran parte de la región

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el terremoto tuvo una profundidad de 96 kilómetros y una duración cercana a un minuto. La magnitud del movimiento permitió que fuera percibido en numerosas ciudades colombianas. Entre ellas aparecen Cali, Medellín, Bogotá, Ibagué, Armenia, Pereira y Manizales.

El fenómeno también trascendió las fronteras colombianas. El sismo se sintió en Venezuela, Ecuador y Panamá, ampliando el alcance geográfico de un movimiento que tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó.

La información sobre la profundidad, la duración y las zonas donde fue percibido permite dimensionar el alcance del terremoto y el impacto que tuvo sobre diferentes regiones.

El mayor terremoto de la última década en Colombia

El movimiento telúrico de este lunes, con una magnitud de 7,4, fue señalado como el terremoto de mayor magnitud registrado en Colombia en la última década.

El fenómeno también reabrió una pregunta histórica sobre los grandes terremotos que afectaron al país: cuál fue el sismo más fuerte documentado y qué cambios dejaron las tragedias sísmicas en las normas de construcción y en la gestión del riesgo.

El antecedente de mayor magnitud se encuentra en el Pacífico. Según el Servicio Geológico Colombiano, el 31 de enero de 1906, a las 10:36, se produjo frente a las costas de Colombia y Ecuador el terremoto más potente registrado instrumentalmente en la historia del país. Aquel movimiento alcanzó una magnitud de 8,8, superior a la registrada por el terremoto de este lunes.

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