Orgullo institucional: cinco docentes de la Escuela N° 289 «Provincia de Mendoza» alcanzaron la titularización
La comunidad educativa de la institución londrina celebró el merecido logro profesional de las docentes Yamila Menéndez, Andrea Iturriza, Victoria Casas, Jaquelina Villacorta y Estela Reinozo.
En una jornada cargada de profunda emoción y un marcado sentido de pertenencia institucional, la comunidad educativa de la Escuela N° 289 «Provincia de Mendoza», ubicada en la ciudad de Londres, celebró de manera oficial un trascendental avance administrativo y profesional para su cuerpo de educadores. Cinco reconocidas maestras del establecimiento alcanzaron formalmente su titularización docente, un paso definitivo que consolida su estabilidad laboral y jerarquiza sus trayectorias dentro del sistema educativo provincial.
Desde el equipo directivo, el personal auxiliar y las familias de la institución hicieron público su orgullo y alegría ante este logro. Destacaron de forma unánime que detrás de cada firma y resolución oficial se respaldan años de constante dedicación, esfuerzo, compromiso ético, vocación de servicio y un profundo amor orientado a la formación de las infancias belenistas.
Reconocimiento a las «seños» de la institución
El cuerpo de docentes que concretó de manera exitosa su titularización y que fue agasajado por sus pares está integrado de la siguiente manera:
• Seño Yamila Menéndez
• Seño Andrea Iturriza
• Seño Victoria Casas
• Seño Jaquelina Villacorta
• Seño Estela Reinozo
«Celebramos este merecido logro y deseamos que esta nueva etapa esté llena de satisfacciones, sueños cumplidos y muchas alegrías compartidas. Esperamos que nunca se apague esa pasión que las impulsa a enseñar y a dejar huellas imborrables en el corazón de tantos niños de nuestra querida escuela», manifestaron con afecto a través de un mensaje institucional de felicitación generalizado.TEMAS: Educación, LONDRES
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