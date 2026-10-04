Nota Leída 456

| Locales | 04/10/2026 |

Orgullo institucional: cinco docentes de la Escuela N° 289 «Provincia de Mendoza» alcanzaron la titularización

La comunidad educativa de la institución londrina celebró el merecido logro profesional de las docentes Yamila Menéndez, Andrea Iturriza, Victoria Casas, Jaquelina Villacorta y Estela Reinozo.



En una jornada cargada de profunda emoción y un marcado sentido de pertenencia institucional, la comunidad educativa de la Escuela N° 289 «Provincia de Mendoza», ubicada en la ciudad de Londres, celebró de manera oficial un trascendental avance administrativo y profesional para su cuerpo de educadores. Cinco reconocidas maestras del establecimiento alcanzaron formalmente su titularización docente, un paso definitivo que consolida su estabilidad laboral y jerarquiza sus trayectorias dentro del sistema educativo provincial.

Desde el equipo directivo, el personal auxiliar y las familias de la institución hicieron público su orgullo y alegría ante este logro. Destacaron de forma unánime que detrás de cada firma y resolución oficial se respaldan años de constante dedicación, esfuerzo, compromiso ético, vocación de servicio y un profundo amor orientado a la formación de las infancias belenistas.

Reconocimiento a las «seños» de la institución

El cuerpo de docentes que concretó de manera exitosa su titularización y que fue agasajado por sus pares está integrado de la siguiente manera:

• Seño Yamila Menéndez

• Seño Andrea Iturriza

• Seño Victoria Casas

• Seño Jaquelina Villacorta

• Seño Estela Reinozo

«Celebramos este merecido logro y deseamos que esta nueva etapa esté llena de satisfacciones, sueños cumplidos y muchas alegrías compartidas. Esperamos que nunca se apague esa pasión que las impulsa a enseñar y a dejar huellas imborrables en el corazón de tantos niños de nuestra querida escuela», manifestaron con afecto a través de un mensaje institucional de felicitación generalizado.

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