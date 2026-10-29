Nota Leída 34

| Belén| Locales | 29/10/2026 |

Formación ciudadana: la Escuela de Comercio Nº 18 realizó una jornada sobre el nuevo régimen laboral y la justicia penal juvenil

La actividad se enmarcó en la Semana de la Educación de Jóvenes y Adultos. Funcionarios del Poder Judicial capacitaron a los estudiantes sobre procesos de selección de personal, confección de currículums y las responsabilidades legales de los adolescentes.

BELÉN — En un valioso paso destinado a dotar de herramientas prácticas para la inserción al empleo y fortalecer la conciencia cívica de su alumnado, la Escuela de Comercio Nº 18 “Ejército de los Andes” llevó a cabo una destacada jornada de capacitación. El encuentro, desarrollado en el marco de la Semana de la Educación de Jóvenes y Adultos, consistió en una charla informativa y de debate dictada de manera directa por magistrados y representantes del Poder Judicial de la Provincia.

La propuesta pedagógica tuvo como propósito medular acercar la institución escolar a las realidades jurídicas y productivas vigentes. A lo largo del plenario, los disertantes estructuraron la exposición en base a tres ejes de alta demanda para la formación integral: el análisis del nuevo régimen laboral, las metodologías de filtros en entrevistas de trabajo y las implicancias institucionales del nuevo régimen penal juvenil.

Claves para el empleo y el marketing personal

El primer bloque temático estuvo enfocado en desglosar las recientes modificaciones e innovaciones normativas que regulan los contratos y las relaciones de trabajo en el ámbito privado. Los profesionales explicaron a los estudiantes —muchos de los cuales ya se encuentran insertos en el mercado laboral informal del oeste o buscan su primer empleo— cuáles son sus derechos y obligaciones básicas frente a un empleador.

Posteriormente, la charla mudó su perfil hacia el plano estrictamente práctico de los procesos de selección de personal, detallando:

• El Currículum Vitae: La importancia crítica de confeccionar un legajo laboral claro, fidedigno y que resalte las habilidades técnicas o de oficios.

• Puntualidad y oratoria: El impacto que genera la puntualidad estricta y saber comunicar con seguridad las capacidades y experiencias previas durante el primer contacto presencial.

• Preguntas de filtro: El desglose de los interrogantes más habituales que realizan las gerencias de recursos humanos para evaluar el perfil psicológico y la idoneidad técnica de los postulantes.

Responsabilidad legal y justicia penal juvenil

El cierre del encuentro abordó un eje de fuerte debate social: el funcionamiento técnico del sistema de justicia y el nuevo régimen penal juvenil. Los funcionarios judiciales explicaron de manera didáctica el alcance de la responsabilidad legal que asumen los adolescentes frente a determinadas conductas tipificadas como delitos por la legislación nacional, detallando los procesos de mediación, los regímenes de contención y el rol reparador que busca la justicia especializada.

Desde el equipo directivo de la Escuela de Comercio Nº 18 “Ejército de los Andes” ponderaron el éxito de la convocatoria, destacando que estas alianzas estratégicas permiten edificar un espacio horizontal de intercambio. Subrayaron que la misión del establecimiento es continuar promoviendo propuestas educativas que vinculen directamente los contenidos curriculares áulicos con la realidad laboral, jurídica y social del departamento, permitiendo que los jóvenes y adultos egresen con una comprensión cabal de sus deberes y derechos dentro de la comunidad catamarqueña.

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