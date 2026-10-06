Nota Leída 88

| Locales | 06/10/2026 |

Ponen en funcionamiento 16 cámaras de seguridad en el Complejo Deportivo Famayfil de Belén

El nuevo sistema de videovigilancia de alta definición quedó formalmente operativo este martes. El intendente Cristian Yapura confirmó que el monitoreo estará a disposición de la Policía de la Provincia para tareas de prevención.



BELÉN — En un paso clave para la preservación de los espacios públicos y la prevención del delito, la Municipalidad de la Ciudad de Belén puso oficialmente en funcionamiento un moderno sistema de 16 cámaras de seguridad en el Complejo Recreativo y Deportivo Famayfil. El encendido y la correspondiente calibración de los dispositivos de monitoreo electrónico se concretó este martes, consolidando una de las metas de infraestructura urbana fijadas para este semestre.

La instalación de estos dispositivos tecnológicos de alta definición tiene como propósito fundamental brindar mayor tranquilidad a las familias, atletas y niños que asisten diariamente al predio, así como también resguardar la infraestructura edilicia frente a posibles hechos de vandalismo. Desde la gestión del intendente Dr. Cristian Yapura destacaron que el cuidado de las instalaciones deportivas es una prioridad para el desarrollo saludable de la juventud local.

Articulación directa con la Policía Provincial

Como parte de una estrategia de seguridad integral y comunitaria, las autoridades municipales confirmaron que el sistema de cámaras quedó a total disposición de la Policía de la Provincia de Catamarca. De esta manera, el personal de las fuerzas de seguridad pública de la Unidad Regional N° 3 dispondrá del acceso técnico para coordinar las tareas de prevención, patrullaje virtual y control perimetral de la zona.

Al cierre de la jornada operativa, el Ejecutivo municipal hizo extensivo un sincero agradecimiento a los equipos técnicos, operarios y trabajadores de las cooperativas municipales que llevaron a cabo las complejas labores de tendido de fibra, montaje físico y configuración del centro de control para hacer posible esta importante incorporación en materia de seguridad ciudadana.

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