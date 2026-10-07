Nota Leída 148

| Locales | 07/10/2026 |

Programa "Ver para Ser Libres": llegan los anteojos para los niños beneficiarios de Londres y el departamento Belén

La entrega formal de los lentes de receta se concretará este miércoles 7 de octubre a las 19:00 horas en las instalaciones del Punto Digital San Martín.

LONDRES / BELÉN — En lo que representa una excelente noticia en materia de salud pública y asistencia social para la niñez de la región, se anunció de forma oficial el arribo y la correspondiente distribución de los lentes recetados en el marco de la campaña nacional "Ver para Ser Libres". El programa, que promueve el control oftalmológico y la entrega inmediata de anteojos a estudiantes del nivel primario en las escuelas rurales del interior del país, completará una de sus etapas más esperadas por las familias del oeste catamarqueño.

Las autoridades emitieron una notificación de vital importancia dirigida de manera directa a los papás y mamás de los niños y niñas de la ciudad de Londres que resultaron adjudicados durante los operativos previos de diagnóstico. Los anteojos destinados a resguardar la salud visual y optimizar el rendimiento escolar de los pequeños londrinos ya se encuentran disponibles en la cabecera departamental para ser retirados por sus respectivos tutores.

Sede oficial, horarios de entrega y nómina general

El acto formal y el operativo de distribución unificada se concretará este miércoles 7 de octubre, a partir de las 19:00 horas. La sede asignada para concentrar la entrega será el edificio del Punto Digital San Martín, ubicado sobre la calle San Martín Nº 643 en la ciudad de Belén. El despliegue de este programa se efectúa gracias al trabajo técnico y logístico coordinado de manera tripartita entre el Ministerio de Capital Humano de la República Argentina, el Gobierno de la Provincia de Catamarca y la Municipalidad de Ciudad de Belén.

A continuación, se detalla el listado oficial y completo de los niños y beneficiarios convocados para la jornada de hoy de todo el departamento:

• 1: Ramos Pablo E., Segovia Aitana, Isasmendi Ríos Gonzalo, Aguirre Sofía, Sosa Romina, Aguirre Maia, Ignes Giménez Felipe, Delgado Emily A., Rojas Benicio, Aguirre Berta, Saracho Mónica, Cruz Megan, Sosa Octavio, Gutiérrez Eugenia, Flores Mariano, Ozqueda Yanina, Contreras Pía A., Segovia Emely, Gómez Malten, Yapura Gutiérrez Dangelo, López Sofía Yasabella, Solís Elian.

• 2: Ambar Aitana, Quipildor Bautista, Reyes Regina, Villagrán Alexander, Martel Rocío, Belmont Lautaro, Bordón Abel, Isasmendi Ángela B., Cativa Heidi, Suárez Salgado Julieta, Santillán Marcelo, Barrionuevo Bastián, Aballay Tiziana, Aibar Soria Candelaria, Villagra Candela, Carrasco Luján, Navarro Alison, Sala Estefanía, Carrizo Antonella, Aguirre María A., Cedrón Briana, Quiroga Moreno Gabriel.

•3: Quiroga Candela, Barrionuevo Brisa, Miranda Samir, Quinteros Bastián, Aybar Sanna, Maribal Bianca Zoé, Mansilla Máxima María, Stella Francisco Rodrigo, Vázquez Ailín, Zuleta Julieta Belén, Flores Alejo, Lobo Ian Lucas Ramón, Flores Alison Amelia, Moreno Julián Esteban, Suárez Salgado María, Pachado Mateo León, Villacorta Dilan Nahuel, Quiroga Ulises Damián, Cruz Brandan N., Reales Ivana, Miranda Saracho Lucía, Toranzo Felipe, Reyes Lurdes, Medina Noe, Torres Kiara, Soria Raona, Lara Octavio.

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