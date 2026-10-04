Nota Leída 150

| Locales | 04/10/2026 |

San Luis de la Puntilla igualó ante Defensores de la Boca y ambos clasificaron a la siguiente fase

El conjunto belicho se puso en ventaja con un gol de «Gabi» Quinteros, pero los riojanos alcanzaron el 1 a 1 definitivo a través de Miracco. Con este empate, los dos clubes aseguraron su continuidad en el Torneo Regional.



BELÉN— En un vibrante e intenso compromiso correspondiente al Torneo Regional Federal Amateur, el Club Atlético San Luis de la Puntilla empató esta tarde 1 a 1 frente a Defensores de la Boca. El resultado final dejó conformes a ambos planteles, ya que les permitió asegurar matemáticamente el boleto hacia la próxima etapa eliminatoria del certamen de ascenso del Consejo Federal.

El encuentro se tornó sumamente táctico y disputado en la mitad de la cancha, con dos propuestas que buscaron lastimar de contragolpe. El conjunto belicho logró romper el cero y ponerse en ventaja gracias a una certera definición de Gabriel «Gabi» Quinteros, desatando el festejo de la parcialidad local. Sin embargo, la ventaja no pudo sostenerse hasta el pitazo final debido a que el experimentado delantero Nicolás Miracco estampó la paridad definitiva para la escuadra riojana.

Con este 1 a 1, tanto el «Santo» de Belén como Defensores de la Boca sellaron su clasificación a la siguiente fase de la competencia. Ambos representantes de la región del noroeste argentino continúan a paso firme en su sueño por pelear uno de los ascensos directos que otorga el certamen federal hacia el Torneo Federal A.

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