Nota Leída 290

| Locales | 08/10/2026 |

Se inauguró la iluminación del último tramo del barrio La Carrera

Un sueño postergado por años se hizo realidad para las familias del sector. La obra civil fue ejecutada con fondos de la Municipalidad para garantizar mayor seguridad y transitabilidad en la zona.

En lo que representa uno de los logros de infraestructura urbana más significativos del año para el vecindario, la Municipalidad de Londres concretó la habilitación de un servicio largamente esperado. El intendente municipal, Prof. Roberto Rodríguez, acompañado por los miembros de su gabinete ejecutivo, encabezó en la noche de ayer el acto oficial de inauguración de la última etapa de la obra de iluminación en el barrio La Carrera.

Se trata de un proyecto energético de fuerte impacto social que viene a saldar una demanda histórica. Durante más de tres décadas, las familias radicadas en este sector periférico de la localidad habían gestionado de forma infructuosa ante administraciones anteriores la extensión del alumbrado público, un servicio que resulta esencial para consolidar la seguridad ciudadana y optimizar la transitabilidad peatonal y vehicular durante las horas de la noche.

"Por fin vemos la luz": la emoción de los vecinos

El momento más emotivo de la jornada se vivió cuando el jefe comunal recorrió la traza encendida y se trasladó de forma particular hasta el domicilio de Roberto Peralta, un antiguo poblador que lleva 35 años residiendo en el barrio y que se convirtió en uno de los referentes vecinales que más luchó por la concreción del tendido eléctrico.

"¡Ahora dejaré de caerme en mi bici! Estoy feliz, por fin vemos la luz", manifestó Don Roberto con profunda alegría al recibir la visita del mandatario local en su propiedad. Las expresiones del vecino reflejaron el sentimiento colectivo de los residentes, quienes celebraron dejar atrás las oscuras banquinas para dar paso a una barriada completamente integrada.

La presencia del Estado como política pública

Durante su diálogo directo con las familias apostadas bajo las nuevas luminarias, Rodríguez ratificó el rumbo de las inversiones en infraestructura que ejecuta su administración. El intendente remarcó que la periferia de Londres debe crecer con el mismo ritmo que el casco céntrico.

"Estar presto al servicio de los vecinos no es un recurso discursivo, sino una política de Estado prioritaria de este gobierno municipal. Donde hubo oscuridad absoluta durante 35 años, hoy hay luz artificial eficiente, hay prevención del delito y hay una presencia real del Estado. Esta es la única forma que conocemos de gobernar: escuchando las demandas legítimas y cumpliendo con obras concretas", enfatizó el mandatario municipal londrino.

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