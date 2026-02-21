Se viene la 4ª edición del “Desafío del Inka 2026”
El próximo 28 de febrero se realizará la cuarta edición del “Desafío del Inka 2026” en Londres, departamento Belén. La competencia es organizada por la Municipalidad local con el respaldo del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca.
Esta edición tendrá un carácter especial: por primera vez en su historia, la carrera se disputará en modalidad nocturna, una propuesta que busca combinar la exigencia física del trail con el atractivo natural del entorno bajo las estrellas.
Desde la organización señalaron que el nuevo formato pretende ofrecer una vivencia única para los participantes, aprovechando los paisajes de la zona y la mística del recorrido en horario nocturno, en una jornada que promete deporte, turismo y aventura.
Las acreditaciones se realizarán el mismo sábado 28 de febrero, entre las 10:00 y las 19:00 horas. Los corredores inscriptos recibirán el Kit del Corredor, que incluye:
- Remera técnica oficial (solo 100 disponibles)
- Snacks energéticos
- Medalla finisher exclusiva
La prueba contará con tres distancias, pensadas para distintos niveles de preparación:
- 5K Participativa: ideal para principiantes (menores con autorización)
- 10K Competitiva: orientada a corredores que buscan velocidad en terreno técnico
- 21K Competitiva: el desafío máximo de resistencia
Categorías y premios
La competencia se dividirá por categorías de edad, desde los 18 años hasta mayores de 60. Además, se incentivará la participación en grupo mediante un beneficio para equipos: por cada cinco inscripciones, una será gratuita.
Seguridad y servicios
Para garantizar el normal desarrollo del evento, la organización dispondrá de:
- Puestos de hidratación y reabastecimiento
- Cobertura fotográfica profesional
- Sorteos y premios especiales
- Seguridad a cargo de la Guardia Urbana
- Servicio de ambulancia en la base
- Cupos limitados
Debido a la logística del circuito, los cupos estarán limitados a un total de 100 corredores.
Los costos de inscripción son:
- 5K: $10.000
- 10K y 21K: $40.000
El “Desafío del Inka” se consolida así como una de las propuestas deportivas y turísticas más atractivas del calendario en el oeste catamarqueño, convocando a atletas y aficionados a vivir una experiencia diferente en plena naturaleza.
