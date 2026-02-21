Nota Leída 26

21/02/2026

LONDRES

Se viene la 4ª edición del “Desafío del Inka 2026”

El próximo 28 de febrero se realizará la cuarta edición del “Desafío del Inka 2026” en Londres, departamento Belén. La competencia es organizada por la Municipalidad local con el respaldo del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca.

Esta edición tendrá un carácter especial: por primera vez en su historia, la carrera se disputará en modalidad nocturna, una propuesta que busca combinar la exigencia física del trail con el atractivo natural del entorno bajo las estrellas.

Desde la organización señalaron que el nuevo formato pretende ofrecer una vivencia única para los participantes, aprovechando los paisajes de la zona y la mística del recorrido en horario nocturno, en una jornada que promete deporte, turismo y aventura.

Las acreditaciones se realizarán el mismo sábado 28 de febrero, entre las 10:00 y las 19:00 horas. Los corredores inscriptos recibirán el Kit del Corredor, que incluye:

Remera técnica oficial (solo 100 disponibles)

Snacks energéticos

Medalla finisher exclusiva



La prueba contará con tres distancias, pensadas para distintos niveles de preparación:

5K Participativa: ideal para principiantes (menores con autorización)

ideal para principiantes (menores con autorización) 10K Competitiva: orientada a corredores que buscan velocidad en terreno técnico

orientada a corredores que buscan velocidad en terreno técnico 21K Competitiva: el desafío máximo de resistencia

el desafío máximo de resistencia

Categorías y premios

La competencia se dividirá por categorías de edad, desde los 18 años hasta mayores de 60. Además, se incentivará la participación en grupo mediante un beneficio para equipos: por cada cinco inscripciones, una será gratuita.

Seguridad y servicios

Para garantizar el normal desarrollo del evento, la organización dispondrá de:

Puestos de hidratación y reabastecimiento

Cobertura fotográfica profesional

Sorteos y premios especiales

Seguridad a cargo de la Guardia Urbana

Servicio de ambulancia en la base

Cupos limitados

Debido a la logística del circuito, los cupos estarán limitados a un total de 100 corredores.

Los costos de inscripción son:

5K: $10.000

10K y 21K: $40.000

El “Desafío del Inka” se consolida así como una de las propuestas deportivas y turísticas más atractivas del calendario en el oeste catamarqueño, convocando a atletas y aficionados a vivir una experiencia diferente en plena naturaleza.

