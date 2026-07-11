Nota Leída 153

| Locales | 11/07/2026 |

BELÉN

Un caballo suelto provocó un accidente y un conductor terminó asistido

El siniestro vial ocurrió durante la noche del viernes en el barrio La Puntilla. Un automóvil impactó contra un animal que se cruzó de manera imprevista sobre la calzada.

Un nuevo siniestro vial provocado por la presencia de animales sueltos en la vía pública generó preocupación en la localidad de Belén.

El hecho ocurrió durante la noche del viernes en el barrio La Puntilla, donde el conductor de un automóvil no pudo evitar el impacto contra un caballo que ingresó repentinamente a la calzada.

Como consecuencia del choque, el hombre debió recibir asistencia médica en el lugar, aunque se informó que se encontraba fuera de peligro.

El episodio vuelve a poner en alerta a los vecinos sobre el riesgo que representa la circulación de animales sueltos en calles y rutas, una problemática que en reiteradas ocasiones derivó en accidentes con daños materiales y personas lesionadas.

Las autoridades recuerdan la importancia de extremar las medidas de precaución al conducir y evitar situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad vial.

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