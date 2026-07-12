Nota Leída 498

| Locales | 12/07/2026 |

YMAD supera la producción de 60 kilos de oro mensuales

La empresa Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) atraviesa una nueva etapa institucional con una producción de oro que alcanzó niveles récord. Según indicó el delegado de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) en la compañía, José Roberto Toledo, actualmente se superan los 60 kilos mensuales de producción propia, un volumen que, de acuerdo con su estimación, representa cerca de 8 millones de dólares por mes tomando como referencia una cotización del oro cercana a los US$ 132.500 por kilo.

Toledo sostuvo que este escenario productivo coincide con la puesta en marcha del nuevo estatuto de YMAD, aprobado por la Provincia de Catamarca y la UNT, que modifica el funcionamiento interno de la empresa y establece nuevas herramientas de administración, control y fiscalización.

“Este círculo termina así y aparte termina en un muy buen momento económico porque está produciendo más de 60 kilos de oro por mes. Lo cual es un récord histórico. Es producción propia de YMAD, que ha mejorado mucho su eficiencia, su mecanismo”, expresó.

El abogado, que participó de las negociaciones que derivaron en el nuevo esquema institucional, señaló que la empresa incorporó un nuevo reglamento de contrataciones y mecanismos de auditoría de funcionamiento como parte de una etapa orientada a mejorar su gestión.

Estatuto

La aprobación del nuevo estatuto cerró una disputa que durante años atravesó la relación entre la Universidad Nacional de Tucumán y YMAD por la participación de la casa de altos estudios en las utilidades de la compañía.

La Ley 14.771 establecía originalmente una participación del 40% para la UNT, pero ese esquema fue modificado luego de un acuerdo firmado en 2008, durante la gestión del ex rector Juan Alberto Cerisola. La situación derivó posteriormente en un reclamo judicial de la Universidad para recuperar esos derechos.

El conflicto quedó atrás con el acuerdo alcanzado entre Catamarca y la UNT, que posteriormente aprobó el nuevo estatuto a través de su Consejo Superior, mientras que la Provincia hizo lo propio.

Toledo destacó que uno de los principales cambios es la incorporación de un órgano de fiscalización con mayoría universitaria, lo que permitirá, según explicó, fortalecer el control sobre las decisiones de la empresa. “Tenemos un YMAD que está mucho más cerca ahora. No hay más aquel organismo de Buenos Aires donde se tomaban decisiones y nadie las conocía. Esto es Catamarca y la UNT”, señaló.

YMAD tiene su origen en los derechos mineros descubiertos por el geólogo tucumano Abel Peirano, quien luego los cedió a la Universidad Nacional de Tucumán. Esa donación permitió la participación de la casa de altos estudios en la empresa que explota el yacimiento Farallón Negro.

Exploración y nuevos proyectos

De cara al futuro, Toledo indicó que YMAD mantiene una agenda de exploración y búsqueda de nuevas oportunidades de desarrollo. Señaló que existen más de 15 memorandos de entendimiento con empresas interesadas en avanzar en proyectos mineros, aunque aclaró que todavía no se concretaron acuerdos definitivos. Además, explicó que continúan las tareas exploratorias tanto en Farallón Negro como en otras áreas bajo administración de la compañía, con inversiones destinadas a ampliar el conocimiento geológico y detectar nuevas reservas.

Otro de los proyectos mencionados por el delegado universitario es el desarrollo de energía fotovoltaica en Campo del Arenal, una alternativa que consideró estratégica por las condiciones naturales de la zona y por su posible aporte a futuros emprendimientos mineros. “Uno de los grandes costos de la minería es la energía. Tener generación propia en un lugar como Campo del Arenal puede ser una ventaja”, afirmó.

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