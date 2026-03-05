Nota Leída 87

04/03/2026

Accidente en Londres: motociclista sufrió lesiones

| Locales |

Hoy, a las 13:30, en la intersección de calle Nieva y Castilla y Ex ruta provincial N° 40, en la localidad de Londres, Departamento Belén, se produjo un siniestro vial.

José Rafael Garribia (76), conducía una camioneta Jeep Compass en compañía de Estela Inés Aldet (64), y por causas que se tratan de establecer, colisionó con una Gilera Smash 110 cc. al mando de Sayra Abigail Marcial (25).

Producto del siniestro, la joven sufrió lesiones de consideración que demandaron que fuera asistida por profesionales médicos del Hospital local. Luego fue derivada de urgencia a la capital catamarqueña donde tuvo participación el SAME debido a su delicado estado.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría de Londres y Peritos de la División Criminalística de la Policía de la Provincia, tomando conocimiento de lo sucedido la Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial, desde donde se impartieron las medidas a cumplimentar.

