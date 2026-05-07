Nota Leída 102
| Provinciales | 07/05/2026|

ANSES: calendario de pagos para hoy jueves 7 de mayo

La ANSES dio a conocer el cronograma de pagos para este jueves 7 de mayo para jubilacionespensionesAUHAUE, prestaciones del SUAF y otros pagos. Cobran hoy:

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, quiénes cobran hoy

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 12 de mayo.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 12 de mayo.

Prestación por Desempleo, quiénes cobran hoy

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 12 de mayo.

 

Jubilados y pensionados de la ANSES: cómo quedan los haberes en mayo

De acuerdo con lo informado por la ANSES, las jubilaciones quedan en abril de la siguiente manera:

  • La jubilación mínima: $393.174,10 + bono de $70.000;
  • La Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM): $314.539,28;
  • Las Pensiones no Contributivas (PNC): $275.221,86;
  • La Prestación Básica Universal (PBU): llega a $179.859,20.

TEMAS: ANSES
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