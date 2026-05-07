Nota Leída 433

| Locales | 07/05/2026 |

Un hombre ingirió un producto tóxico y activó un protocolo en el hospital de Belén

El Hospital Zonal “Dr. Segundo Enrique Muñiz” de Belén debió restringir el acceso de manera preventiva y el sector de Emergencias con el objetivo de resguardar el normal funcionamiento del nosocomio y garantizar la seguridad de pacientes y personal de salud.

Al respecto, el director del nosocomio, Ángel Leonardo Mohamed, expresó que se debió a que un paciente llegó con un cuadro de intoxicación. “Un paciente que ingirió un compuesto que se usa como insecticida que es del orden de los órganos fosforados, dimetoato. Este compuesto, esa sustancia, es altamente tóxica, por lo que sí se la usa en la agricultura y en otras circunstancias para combatir especies, insectos y esas cosas”, explicó y señaló: “Fue buscado en la ambulancia este paciente y trasladado al hospital, donde ingresó por la sala de emergencias. Se le hizo las primeras atenciones, el paciente está actualmente ahora en la unidad de terapia intensiva con pronóstico reservado, está intubado también y bajo controles monitorizados y controles de laboratorio, que es lo que hay que hacer y con el antídoto que se usa en este caso, que se llama tropina. Es para controlar los signos neurológicos del paciente que en definitiva es lo que afecta este producto”.

“Como consecuencia de haber estado en la zona de emergencia y que el paciente exhala gases del producto que ingirió, el producto tiende a contaminar a las personas que están cerca o a las superficies donde tuvo contacto y también una parte en el medio ambiente, en el aire, por lo que se trasladó el sector de emergencia hacia otro sector del hospital y se cerró este espacio únicamente en forma preventiva para descontaminar, que eso se hace con un lavado bien a fondo, lavado constante con jabón neutro, mucha agua, que el agua lo atenúa porque es hidrofílico, se llama, que el agua le hace perder la potencia al producto y se ventila como mínimo 12 horas, es por eso que el sector se dejó sin funcionamiento y la emergencia está funcionando en otro sector”.

“El resto de los servicios del hospital están funcionando normalmente, como el internado, pediatría, ginecología, cirugía. Actualmente están haciendo cirugía los colegas”, manifestó. /El Esquiú

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