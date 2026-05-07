Nota Leída 98

| Nacionales | 07/05/2026 |

Hay alerta amarilla y naranja por tormentas y viento para este jueves

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó este jueves las alertas amarillas y naranjas por tormentas y fuertes vientos que afectarán a gran parte del país, con ráfagas intensas, precipitaciones abundantes y posible caída de granizo en varias provincias.

A través del Sistema de Alerta Temprana (SAT), el organismo informó que la alerta amarilla por vientos alcanza a Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Córdoba, el sur de Mendoza, San Luis, San Juan, La Pampa, Chubut, Río Negro, el oeste de Formosa y Chaco, además del sur de Misiones y del territorio bonaerense.

Según el reporte oficial, estas regiones serán afectadas por vientos del sector sur y sudoeste, con velocidades de entre 30 y 50 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h en algunos sectores. En las zonas cordilleranas se prevén vientos del oeste con ráfagas que podrían superar los 100 km/h.

Por otra parte, el SMN emitió alerta naranja por tormentas y vientos para la Ciudad y provincia de Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, el norte y centro de Santa Fe y sectores del este de Chaco y Formosa.

En estas áreas se esperan tormentas fuertes y localmente severas, acompañadas por intensa actividad eléctrica, caída ocasional de granizo, abundante caída de agua en cortos períodos y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora. Además, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 60 y 90 milímetros, con posibilidad de registros superiores en forma puntual.

Cómo estará el tiempo en Catamarca

En Catamarca, la alerta amarilla por vientos fuertes se mantiene vigente para la mañana y la tarde de este jueves en todo el territorio provincial.

Para el Valle Central, el este y zonas serranas, el SMN anticipa vientos del sudoeste rotando al sur, con velocidades de entre 30 y 45 km/h y ráfagas que podrían superar los 65 km/h.

En el oeste provincial y especialmente en la zona cordillerana, las condiciones serán más intensas: se esperan vientos del oeste con velocidades de entre 65 y 80 km/h y ráfagas que podrían superar los 100 km/h.

Recomendaciones

Ante este escenario, el organismo recomendó evitar actividades al aire libre, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse informado a través de los canales oficiales por posibles actualizaciones del pronóstico.

Las alertas responden al avance de un sistema frontal que provocará un marcado descenso de temperatura y condiciones inestables en distintas regiones del país durante la jornada.

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