Nota Leída 117

| Provinciales | 07/05/2026 |

Santa María se prepara para inaugurar el puente más largo del NOA

El Gobierno provincial y el municipio de Santa María avanzan en los últimos detalles para la futura inauguración del nuevo puente sobre el río Santa María, una infraestructura considerada estratégica para el desarrollo del departamento y que será, además, la obra de este tipo más extensa de la provincia.

El tema fue eje central de una reunión realizada en Casa de Gobierno entre el gobernador Raúl Jalil y la intendenta de Santa María, Erica Inga, quienes analizaron el estado de ejecución de distintas obras destinadas a fortalecer la infraestructura local y mejorar servicios esenciales para los vecinos del departamento.

Durante el encuentro, las autoridades realizaron un seguimiento de los avances vinculados al puente, una construcción que representa una de las intervenciones de mayor relevancia para la conectividad de la región. La obra es considerada clave por su impacto sobre la circulación y por el potencial que tendrá para potenciar el desarrollo de la zona.

Pavimentación e iluminación en la etapa final

En la reunión se repasaron especialmente las tareas que actualmente se ejecutan en los accesos al puente. Entre ellas se encuentran los trabajos de pavimentación y las intervenciones vinculadas al sistema de iluminación, aspectos que forman parte de la etapa final de la obra y que permitirán avanzar hacia su inauguración en los próximos meses.

Las tareas en marcha buscan completar las condiciones necesarias para habilitar el nuevo paso sobre el río Santa María, una infraestructura que tendrá un papel central en la conectividad del departamento y en el tránsito cotidiano de vecinos y vehículos.

Según se informó, los trabajos actualmente en ejecución comprenden:

Pavimentación de los accesos al puente.

Instalación y adecuación del sistema de iluminación.

Intervenciones finales previas a la inauguración.

La magnitud de la obra llevó a que sea considerada la más extensa de la provincia, convirtiéndose además en un proyecto de referencia para el Noroeste Argentino.

Obras estratégicas para el departamento

El encuentro entre el gobernador Raúl Jalil y la intendenta Erica Inga no solo estuvo centrado en el puente sobre el río Santa María, sino también en otras iniciativas vinculadas al fortalecimiento de la infraestructura y de los servicios públicos del departamento.

En ese marco, las autoridades avanzaron en la planificación de nuevas acciones vinculadas al sistema sanitario local. Se confirmó que próximamente equipos técnicos de los ministerios de Obras Públicas y Salud visitarán Santa María para continuar con tareas relacionadas con el equipamiento del hospital local.

La agenda de trabajo contempla mejoras estructurales necesarias para incorporar nueva tecnología médica al centro de salud, en el marco de un proceso de modernización orientado a optimizar la atención sanitaria para la comunidad.

Un nuevo tomógrafo

Uno de los anuncios destacados vinculados al área de salud fue la futura incorporación de un nuevo tomógrafo para el hospital de Santa María. El equipamiento será adquirido con fondos provenientes del fideicomiso minero y requerirá una readecuación de la infraestructura existente para posibilitar su instalación.

La llegada del moderno equipamiento implicará la necesidad de ejecutar trabajos específicos dentro del hospital para adaptar los espacios y garantizar las condiciones técnicas requeridas para el funcionamiento del tomógrafo.

Entre las acciones previstas se encuentran:

Visita de equipos técnicos de Obras Públicas y Salud.

Evaluación y adecuación de la infraestructura hospitalaria.

Incorporación de un nuevo tomógrafo.

Financiamiento mediante fondos del fideicomiso minero.

La incorporación del equipamiento forma parte de una serie de medidas destinadas a fortalecer el sistema sanitario local y mejorar la capacidad de respuesta del hospital santamariano.

Trabajo conjunto entre Provincia y Municipio

Tras la reunión mantenida en Casa de Gobierno, desde el municipio de Santa María agradecieron el acompañamiento permanente del Gobierno provincial y remarcaron que las gestiones forman parte de una agenda conjunta de trabajo. Según señalaron, el objetivo central de las acciones impulsadas es fortalecer la infraestructura del departamento y optimizar los servicios de salud destinados a los vecinos santamarianos.

La construcción del nuevo puente sobre el río Santa María y las inversiones previstas en materia sanitaria aparecen así como dos de los ejes principales de una planificación que busca acompañar el crecimiento del departamento mediante obras estratégicas y mejoras en servicios esenciales. Con la etapa final de los trabajos ya en marcha, la futura inauguración del puente se perfila como uno de los acontecimientos de infraestructura más relevantes para Santa María y para la provincia, consolidando una obra que apunta a transformar la conectividad de la región y acompañar el desarrollo local.

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