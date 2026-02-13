Nota Leída 124

13/02/2026

Siniestro vial en la Quebrada de Belén

| Locales |

En Horas de la mañana aproximadamente a las 09.30 Alertados por el SAE 911 sobre Ruta Nac. 40 en la Quebrada de Belén, altura de «La Liebre», una persona mayor de edad conducía un Automóvil marca Toyota Corolla, y por razones que se tratan de establecer, perdió el control del rodado, saliendo de la calzada e impactando fuertemente contra el GuardRail , lo que provocó serios daños en el automóvil.

El conductor oriundo de Saujil Pomán se dirigía a la Provincia de Jujuy a participar de un torneo de Newcom acompañado por una femenina. Ambos ocupantes del rodado fueron atendidos por personal de salud en el lugar, y se determinó que no era necesario su traslado al Hospital Zonal de Belén .

