Nota Leída 266

| La Región | 07/05/2026 |

Padres de alumnos de Antofagasta de la Sierra toman escuela por el cierre del comedor escolar

Padres de alumnos que asisten a la Escuela Primaria N° 494 resolvieron no enviar a sus hijos a clases y tomar el establecimiento como medida de protesta ante la crítica situación que atraviesa el comedor escolar de la institución.

A través de un comunicado, las familias expresaron su preocupación por la falta de recursos para garantizar un plato de comida diario a los estudiantes que cumplen una jornada escolar de ocho horas. Según manifestaron, la partida presupuestaria que actualmente recibe la escuela mediante el Programa P.I.O asciende a $900 diarios por alumno para cubrir desayuno, almuerzo y merienda, monto que consideran “totalmente insuficiente” frente al elevado costo de vida en el departamento.

En el escrito, los padres sostuvieron que la realidad económica de Antofagasta de la Sierra difiere notablemente de la de los grandes centros urbanos, ya que los precios de bienes y servicios “se duplican y hasta triplican”, dificultando el funcionamiento normal de los comedores escolares.

Asimismo, remarcaron que desde hace tiempo los equipos directivos realizan distintas acciones para sostener el servicio alimentario, entre ellas rifas, pedidos de colaboración a empresas mineras, aportes municipales y donaciones solidarias de comercios locales.

En el documento también hicieron referencia a la reciente asunción de la ministra de Educación y Trabajo de la provincia, Verónica Soria, y cuestionaron si las autoridades provinciales conocen la situación que atraviesan las escuelas del interior profundo.

“Son muchas las necesidades que carecemos, pero esto de que nuestros niños no tengan garantizado el almuerzo supera todos los límites”, expresaron los padres, quienes además solicitaron la presencia urgente de funcionarios del Ministerio de Educación para interiorizarse sobre la problemática.

La medida de fuerza continuará, según indicaron, hasta que exista una solución concreta que permita garantizar el funcionamiento del comedor escolar y la alimentación diaria de los estudiantes.

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