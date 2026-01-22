Nota Leída 116

22/01/2026

Aconquija recibe al Rally Catamarqueño 2026

Este domingo 25, Aconquija será sede de la primera fecha del Torneo de Verano del Rally Catamarqueño 2026, una competencia que combina adrenalina, técnica y paisajes únicos, en uno de los escenarios más pintorescos y exigentes del calendario provincial.

El evento es organizado por Rallyceros, con cronometraje de RC Cronos, cobertura médica del Grupo SCM, y cuenta con el acompañamiento y apoyo del Municipio de Aconquija, reafirmando el compromiso con el deporte y el turismo.

Actividad previa – Sábado

El día sábado se llevará a cabo la rampa de lanzamiento en el Centro Cívico en El Lindero, donde los binomios realizarán la presentación oficial ante el público, dando inicio a un fin de semana a puro rally.

Recorrido confirmado

El tramo Agua de las Palomas – El Espinillo se disputará en modalidad ida y vuelta, con cuatro pasadas durante la jornada del domingo.

Rally y naturaleza, Uno de los grandes atractivos de esta fecha es que el trazado se encuentra próximo a la villa de Aconquija, lo que permite un acceso cómodo y seguro para vecinos y visitantes.

Será un recorrido técnico y desafiante, con sectores rápidos, zonas trabadas y postales naturales que hacen de Aconquija un escenario ideal para el rally.

CRONOGRAMA

🔹 PE1: Agua de las Palomas – El Espinillo (I) / 13,07 km – ⏰ 12:00 hs.

🔹 PE2: El Espinillo – Agua de las Palomas (I) / 13,07 km – ⏰ 13:50 hs.

Asistencia Aconquija

🔹 PE3: Agua de las Palomas – El Espinillo (II) / 13,07 km – ⏰ 15:30hs.

🔹 PE4: El Espinillo – Agua de las Palomas (II) / 13,07 km – ⏰ 16:50 hs.

🏆 Podio

📍 Plaza de Buena Vista

📊 TOTALES DEL DÍA

🟢 Total tramos cronometrados (PE): 50,28 km

🔵 Total enlaces: 48,00 km

⚫ Distancia general: 98,28 km