| La Región | 22/01/2026 |

Aconquija recibe al Rally Catamarqueño 2026

Este domingo 25, Aconquija será sede de la primera fecha del Torneo de Verano del Rally Catamarqueño 2026, una competencia que combina adrenalina, técnica y paisajes únicos, en uno de los escenarios más pintorescos y exigentes del calendario provincial.

 

El evento es organizado por Rallyceros, con cronometraje de RC Cronos, cobertura médica del Grupo SCM, y cuenta con el acompañamiento y apoyo del Municipio de Aconquija, reafirmando el compromiso con el deporte y el turismo.

 

Actividad previa – Sábado

El día sábado se llevará a cabo la rampa de lanzamiento en el Centro Cívico en El Lindero, donde los binomios realizarán la presentación oficial ante el público, dando inicio a un fin de semana a puro rally.

 

Recorrido confirmado
El tramo Agua de las Palomas – El Espinillo se disputará en modalidad ida y vuelta, con cuatro pasadas durante la jornada del domingo.

 

Rally y naturaleza, Uno de los grandes atractivos de esta fecha es que el trazado se encuentra próximo a la villa de Aconquija, lo que permite un acceso cómodo y seguro para vecinos y visitantes.

 

Será un recorrido técnico y desafiante, con sectores rápidos, zonas trabadas y postales naturales que hacen de Aconquija un escenario ideal para el rally.

 

CRONOGRAMA
🔹 PE1: Agua de las Palomas – El Espinillo (I) / 13,07 km – ⏰ 12:00 hs.

🔹 PE2: El Espinillo – Agua de las Palomas (I) / 13,07 km – ⏰ 13:50 hs.

Asistencia Aconquija
🔹 PE3: Agua de las Palomas – El Espinillo (II) / 13,07 km – ⏰ 15:30hs.

🔹 PE4: El Espinillo – Agua de las Palomas (II) / 13,07 km – ⏰ 16:50 hs.

🏆 Podio
📍 Plaza de Buena Vista

📊 TOTALES DEL DÍA
🟢 Total tramos cronometrados (PE): 50,28 km
🔵 Total enlaces: 48,00 km
⚫ Distancia general: 98,28 km

