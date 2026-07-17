Anses: Quiénes cobran éste Viernes 17 de Julio
ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que hoy continúan los pagos de jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo, Asignación por Embarazo y Asignación por Prenatal. Todas las prestaciones poseen el aumento por movilidad del 2,15 por ciento.
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
Titulares con documentos finalizados en 6 cobran su haber más el bono de 70 mil pesos.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
Titulares con documentos terminados en 6.
Asignación por Embarazo
Titulares con documentos concluidos en 4.
Asignación por Prenatal
Titulares con documentos finalizados en 6 y 7.TEMAS: ANSES
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