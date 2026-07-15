Alerta amarilla por fuertes vientos
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos para distintos sectores de la provincia de Catamarca, donde se prevén condiciones meteorológicas adversas durante la tarde y la noche de este miércoles.
La advertencia alcanza a los departamentos de Antofagasta de la Sierra, Tinogasta, Belén, Santa María, Andalgalá y Pomán, especialmente en las zonas de cordillera, puna y monte.
Según el organismo, se espera la presencia de vientos del sector noroeste con velocidades sostenidas de entre 60 y 80 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían alcanzar los 100 km/h.
El SMN advirtió que estas condiciones pueden generar reducción de la visibilidad debido al levantamiento de polvo y la presencia de viento blanco en áreas de alta montaña, lo que podría complicar la circulación y las actividades al aire libre.
Ante este escenario, las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios en las zonas afectadas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse informados a través de los canales oficiales sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.
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