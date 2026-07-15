Alerta amarilla por fuertes vientos

Nota Leída 345

| Info General | 15/07/2026 |

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos para distintos sectores de la provincia de Catamarca, donde se prevén condiciones meteorológicas adversas durante la tarde y la noche de este miércoles.

La advertencia alcanza a los departamentos de Antofagasta de la Sierra, Tinogasta, Belén, Santa María, Andalgalá y Pomán, especialmente en las zonas de cordillera, puna y monte.

Según el organismo, se espera la presencia de vientos del sector noroeste con velocidades sostenidas de entre 60 y 80 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían alcanzar los 100 km/h.

El SMN advirtió que estas condiciones pueden generar reducción de la visibilidad debido al levantamiento de polvo y la presencia de viento blanco en áreas de alta montaña, lo que podría complicar la circulación y las actividades al aire libre.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios en las zonas afectadas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse informados a través de los canales oficiales sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.