Nota Leída 599

| La Región | 17/07/2026 |

El oeste catamarqueño continúa con alerta naranja por viento Zonda y nevadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó la alerta naranja para este viernes en el oeste de Catamarca por viento Zonda, mientras que la zona cordillerana permanecerá bajo alerta por nevadas y vientos intensos.

Desde el miércoles, los departamentos Andalgalá, Belén, Pomán, Santa María, Tinogasta y Antofagasta de la Sierra estan siendo afectados por el viento Zonda, un fenómeno que, según el organismo nacional, se extendería al menos hasta el domingo.

El SMN informó que se esperan vientos con velocidades de entre 45 y 60 km/h, con ráfagas que podrían superar los 85 km/h. Estas condiciones pueden provocar una marcada reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y un descenso significativo de la humedad relativa.

En tanto, la cordillera de Antofagasta de la Sierra y Tinogasta afrontará un escenario aún más complejo, con nevadas persistentes y de variada intensidad. Se prevén acumulaciones de nieve de entre 30 y 50 centímetros por jornada, valores que podrían superarse de manera puntual.

Además, las nevadas estarán acompañadas por fuertes vientos, con probabilidad de viento blanco y una importante reducción de la visibilidad.

Para el sector cordillerano también continúa vigente una alerta naranja por vientos del oeste, con velocidades estimadas entre 80 y 100 km/h y ráfagas que podrían superar los 130 km/h en las zonas de mayor altura, generando condiciones de muy baja visibilidad.

TEMAS:

COMPARTIR NOTA