Nota Leída 226
| Provinciales | 17/07/2026|

Estados de rutas nacionales en Catamarca

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) informó sobre el estado de transitabilidad de las rutas nacionales bajo la jurisdicción del 11º Distrito de Catamarca.

Ruta Nacional Nº 38

Entre el limite con La Rioja y el límite con Tucumán, transitable.

Ruta Nacional Nº 40

Transitable entre Cerro Negro y el límite con Tucumán.

Ruta Nacional Nº 60

Entre el límite con Córdoba y el límite con Chile, transitable.

En Quebrada de La Cébila, a la altura del kilómetro 1.134, transitar con precaución por calzada de tierra.

El Paso de San Francisco esta CERRADO PREVENTIVAMENTE

Ruta Nacional N° 64

Transitable entre Lavalle (Límite con Santiago del Estero) y Huacra (Límite con Tucumán).

Ruta Nacional Nº 157

Transitable desde Las Salinas hasta Frías (Santiago del Estero).

Ruta Nacional Nº 79

Transitable entre Casa de Piedra y Chamical, La Rioja.

TEMAS: RUTAS
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