Nota Leída 143

| La Región | 06/10/2026 |

Acuerdo salarial en Puerta de San José: municipales percibirán un incremento de $150.000 fijado en tres cuotas

La paritaria cerrada entre el intendente Félix Alberto Espinosa y la seccional ATE Belén establece además que la suba impactará de forma directa en el cálculo del medio aguinaldo.

PUERTA DE SAN JOSÉ — En una decisiva mesa de diálogo paritario celebrada este lunes 5 de octubre, el departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Puerta de San José, en el norte del departamento Belén, y los representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Seccional Belén sellaron un importante acuerdo laboral. El encuentro permitió destrabar la negociación y asegurar una recomposición económica directa para la totalidad de los empleados de la estructura comunal.

De la cumbre salarial participaron la secretaria general de ATE Belén, Irma Villagra, el secretario adjunto Claudio Suárez y el cuerpo de delegados locales, quienes fueron recibidos en el despacho oficial por el intendente municipal, Félix Alberto Espinosa. Durante el intercambio de propuestas, el gremio fundamentó la necesidad de una inyección financiera fija ante las autoridades para recomponer el poder adquisitivo del personal administrativo y operativo de la localidad.

Cronograma de pago y beneficio en el aguinaldo

Tras analizar las proyecciones presupuestarias y las partidas financieras de la comuna, ambas partes suscribieron un acta acuerdo que oficializa un incremento salarial de carácter fijo de $150.000. Según lo pautado por las autoridades y los representantes sindicales, el monto total se liquidará de manera escalonada en tres cuotas consecutivas de $50.000 distribuidas de la siguiente manera:

• Primera cuota ($50.000): Se abonará de forma complementaria junto a las liquidaciones correspondientes al sueldo de septiembre.

• Segunda cuota ($50.000): Se efectivizará con el pago de los haberes del mes de octubre.

• Tercera cuota ($50.000): Se acreditará en las cuentas del personal junto al sueldo de noviembre.

Uno de los logros más destacados por los delegados gremiales dentro de la negociación radica en que el incremento tendrá un impacto directo en el cálculo del segundo medio aguinaldo (S.A.C.) del año, un beneficio que quedó expresamente asentado y homologado en el documento legal firmado por el intendente Espinosa y las autoridades de ATE.

Cláusula de revisión para el próximo año

Con la firma de la documentación técnica y administrativa, tanto el Ejecutivo municipal como el sindicato estatal garantizaron un escenario de previsibilidad laboral y paz social para el último trimestre del año. Como cierre del acta paritaria, los firmantes asumieron el compromiso formal de abrir una nueva instancia de evaluación colectiva durante febrero de 2027, período en el cual volverán a reunirse para analizar minuciosamente la evolución de la inflación y discutir las pautas de bienestar para el personal municipal de Puerta de San José.

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