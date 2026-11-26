| Provinciales | 26/11/2026|
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Calendario de pagos para hoy jueves 26 de noviembre
La ANSES confirmó el cronograma de pagos para este jueves 26 de noviembre para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos. Cobran hoy:
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de noviembre.
Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, quiénes cobran hoy
- Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de diciembre.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy
- Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de diciembre.
Prestación por desempleo, quiénes cobran hoy
- DNI terminados en 2 y 3: jueves 26 de noviembre.
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