Nota Leída 275

| Belén| Locales | 26/11/2026 |

Política local en el departamento Belén

Ana Paula Silvero pidió unidad en la UCR de Belén y destacó la combinación entre juventud y experiencia para recuperar el municipio

La concejal respaldó la nueva conducción partidaria y aseguró que la figura de Daniel Ríos «todavía desequilibra la cancha». Además, repasó su participación en el programa nacional de liderazgo radical y reclamó avances concretos en las obras financiadas con fondos mineros en Belén.



BELÉN – La concejal de la ciudad de Belén Ana Paula Silvero expresó su respaldo a la nueva etapa institucional de la Unión Cívica Radical (UCR) en el departamento y sostuvo que el camino para volver a conducir el Ejecutivo municipal debe construirse integrando a los dirigentes con trayectoria y a las nuevas generaciones.

En ese marco, destacó el fuerte protagonismo que asumieron los menores de 40 años en la reciente renovación partidaria y remarcó que el exintendente Daniel «Telchi» Ríos sigue siendo una pieza central dentro del tablero político belicho.

“Estamos muy esperanzados y muy fortalecidos con esta nueva conducción”, manifestó Silvero, reafirmando el objetivo colectivo de reorganizar el espacio para “volver a gobernar el año que viene nuestra ciudad”.

Renovación juvenil y el rol de Daniel Ríos

La edil valoró la incorporación de jóvenes a los lugares de decisión y consideró que representan un aporte indispensable para oxigenar la actividad pública: “La juventud es lo que el sistema político actual necesita”, afirmó, señalando que las nuevas generaciones conocen de cerca las demandas cotidianas de los vecinos y tienen vocación de involucrarse.

Consultada sobre una eventual postulación de Ríos a la intendencia, Silvero aseguró que el exjefe comunal conserva intacto su peso electoral: “Su figura todavía desequilibra la cancha”, indicó, explicando que tanto dentro del radicalismo como en los sectores opositores observan con atención sus movimientos antes de definir estrategias.

No obstante, rechazó cualquier planteo que enfrente a los jóvenes con los dirigentes históricos. “Nosotros estamos convencidos de que es todos juntos. Los jóvenes sin la experiencia de los que saben gobernar quizás podríamos llegar a chocar el barco”, reflexionó.

Formación nacional y vínculo con gobernadores radicales

Por otra parte, Silvero repasó su reciente participación en Liderar, el Programa Federal de Liderazgo Público impulsado por la conducción nacional de la UCR. La edil belicha fue una de los 60 jóvenes dirigentes seleccionados en todo el país para asistir a las jornadas desarrolladas entre el 17 y el 19 de noviembre, representando a Catamarca junto a Jairo Reales (Fiambalá).

Durante el encuentro, que incluyó capacitaciones en gestión pública, liderazgo e inteligencia artificial, mantuvieron reuniones con el presidente del Comité Nacional de la UCR, Leonel Chiarella, el titular de la Juventud Radical, Nahuel Breglia, y los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe). “Pedimos que Catamarca sea prioridad en este armado”, señaló Silvero, destacando que el vínculo directo entre la cúpula nacional y las nuevas autoridades catamarqueñas potenciará al partido en la provincia.

Reclamos por obras en Belén y situación salarial

Finalmente, la concejal se refirió a la agenda social y de infraestructura en la provincia. Manifestó su expectativa ante la negociación salarial entre el Gobierno provincial y los gremios, advirtiendo que las restricciones previstas en el Presupuesto 2027 podrían profundizar las brechas laborales entre los trabajadores de la Capital y los del interior.

Asimismo, reclamó que áreas como salud, educación, deporte y el aprovechamiento estratégico de la minería sean prioridades reales de gestión.

En el plano local, exigió definiciones concretas respecto a las obras anunciadas para Belén y Santa María: “Por el momento son todos anuncios”, cuestionó, mencionando puntualmente la situación del bypass y del puente que continúa en ejecución. En ese sentido, pidió que los proyectos financiados con fideicomisos mineros se concluyan para beneficiar a los vecinos antes del inicio de la próxima campaña electoral.

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