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| Locales | 26/11/2026 |

Policiales y narcotráfico en el Oeste catamarqueño

Golpe al narcotráfico en Londres: Una mujer viajaba en colectivo hacia Belén con más de medio kilo de cocaína oculto en una caja y quedó detenida

El procedimiento fue realizado por Gendarmería Nacional durante un control vehicular sobre la Ruta Nacional N° 40, en la salida sur de Londres. La pasajera llevaba 514 gramos de droga entre sus pertenencias y quedó alojada en carácter de incomunicada por orden de la Justicia Federal.



LONDRES – Un operativo de control vehicular de rutina terminó con un importante secuestro de estupefacientes en la localidad de Londres, donde efectivos de Gendarmería Nacional detuvieron a una mujer mayor de edad que trasladaba más de medio kilo de cocaína oculto entre su equipaje de mano a bordo de un colectivo de larga distancia con destino a la ciudad de Belén.

El procedimiento tuvo lugar durante la noche del pasado martes, en el marco de un despliegue preventivo llevado adelante por personal de la Sección «Belén», dependiente del Escuadrón 23 «Tinogasta», sobre el kilómetro 4.068 de la Ruta Nacional N° 40, en inmediaciones de la salida sur de Londres.

El hallazgo en el colectivo

Según informaron fuentes oficiales de la fuerza federal, los uniformados detuvieron la marcha de un transporte público de pasajeros que había partido desde San Fernando del Valle de Catamarca. Al realizar la inspección física y documentológica en el sector superior de la unidad, los gendarmes detectaron a una pasajera que transportaba una bolsa de papel con una caja de cartón de mediana dimensión.

Al proceder a la apertura de la caja en presencia de testigos hábiles, los efectivos descubrieron en su interior un paquete rectangular envuelto en cinta transparente que contenía una sustancia pulverulenta de color blanco.



Inmediatamente tomó intervención personal de Criminalística y Estudios Forenses de la fuerza, quienes practicaron la prueba de orientación de campo (Narcotest), confirmando resultado positivo para cocaína con un pesaje total de 514 gramos.

Intervención de la Justicia Federal

Tras el hallazgo, se dio intervención al Juzgado Federal y a la Fiscalía Federal de Catamarca, desde donde se ordenó el secuestro de la sustancia estupefaciente, un teléfono celular y demás elementos de interés para la investigación.

Asimismo, la Justicia dispuso la detención de la mujer en carácter de incomunicada, siendo trasladada y alojada en la Comisaría de la Mujer y el Menor de la Policía de Catamarca bajo infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes (N° 23.737).

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