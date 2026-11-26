Nota Leída 153

| Actualidad | 26/11/2026 |

Solidaridad y deporte en Catamarca

Realizarán una carrera solidaria en el Parque Adán Quiroga para reunir donaciones destinadas a familias de Belén y Tinogasta

La iniciativa es organizada por la Red Solidaria «Llevando Sonrisas» para este sábado 28 de noviembre, con circuitos de 3 y 5 kilómetros, bicicleteada infantil y música en vivo. La inscripción consiste en un alimento no perecedero o una prenda de vestir en buen estado.



CATAMARCA – Con el objetivo de recolectar alimentos y indumentaria para asistir a familias de parajes y localidades alejadas de los departamentos Belén y Tinogasta, la Red Solidaria «Llevando Sonrisas» llevará adelante este sábado 28 de noviembre una prueba atlética solidaria en el Parque Adán Quiroga, en la Capital catamarqueña.

La propuesta está pensada para toda la familia y tendrá un valor de inscripción puramente solidario: los participantes deberán colaborar con un alimento no perecedero o una prenda de vestir en buen estado. Todo lo reunido será distribuido en comunidades del interior profundo, entre ellas la zona de Hualfín (en Belén) y parajes tinogasteños como Punta del Agua y Mesada de Zárate, según precisó Sebastián Ortiz, integrante de la entidad organizadora.

“Estamos ansiosos y con muchas ganas de que llegue el sábado”, expresó Ortiz en diálogo con la prensa local al detallar el cronograma de la jornada.

Cronograma, circuitos y logística hacia el interior

Las acreditaciones e inscripciones presenciales comenzarán a recibirse a partir de las 16:00 horas, mientras que la largada de la competencia está prevista para las 17:00. El evento contará con dos recorridos competitivos y participativos de 3 y 5 kilómetros, además de una bicicleteada recreativa para los más pequeños, feria de emprendedores gastronómicos y un cierre con música en vivo alrededor de las 19:00 horas.

Respecto al traslado de la ayuda hacia el oeste provincial, Ortiz explicó que ya comenzaron a coordinar la logística gracias a colaboradores que pusieron a disposición sus camionetas. Asimismo, señaló que para llegar a ciertos puestos y comunidades aisladas de Belén deberán continuar el trayecto a pie durante varias horas debido a las dificultades de acceso geográfico. La entrega está proyectada para el segundo fin de semana de diciembre, sujeta a las condiciones climáticas.

Preocupación por las adicciones y la ludopatía

En otro tramo de sus declaraciones, el referente social analizó la realidad que observan en su trabajo territorial y advirtió que, más allá del incremento de las necesidades materiales, el avance de las adicciones y las apuestas representa una de las mayores amenazas para los hogares vulnerables.

“El principal problema que tenemos es el flagelo de la droga y, sobre todo en este momento, de la ludopatía”, sostuvo Ortiz, explicando que en algunos casos las ayudas económicas no logran cubrir las necesidades básicas de los niños debido a cuadros de consumo problemático en los adultos responsables. En ese sentido, remarcó la importancia de diseñar estrategias que aseguren que la asistencia llegue directamente a los chicos y subrayó que la recuperación requiere un núcleo familiar presente las 24 horas.

Cómo colaborar o inscribirse

La jornada cuenta con el acompañamiento de la Secretaría de Deportes de la Provincia, el área de Deportes municipal y la agrupación Somos Vecinos. Quienes deseen inscribirse anticipadamente, acercar donaciones o comunicarse con la red solidaria pueden enviar un mensaje al teléfono 3834-667872 o contactarse a través de Instagram en la cuenta @llevando.sonrisas.catamarca.

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