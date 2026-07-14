Nota Leída 260

| Locales | 14/07/2026 |

Vóley: Semifinales confirmadas en el Torneo Apertura A1

El pasado fin de semana, la Federación Catamarqueña de Vóley completó los cruces de cuartos de final del Torneo Apertura 2026. Jornada que terminó por definir los equipos que disputarán las semifinales de la división mayor en la rama masculina y femenina.

En damas, Defensores A superó a Juventud Unida de Santa Rosa dejando la serie 2 a 0 al igual que Tiro Federal de Belén sobre Defensores B y serán los rivales de Red Star y Ateneo A respectivamente.

En la rama masculina, Ateneo B dejó en el camino a Municipalidad de Los Altos (2-0), mientras que Deportivo Juventud y Defensores necesitaron un tercer partido para definir su paso a semifinales ante La Merced y Fusión Chumbicha.

La próxima fase se disputará al mejor de tres partidos y los ganadores serán los finalistas de la competencia.

Cruces semifinales

Damas

Red Star vs. Defensores A

Ateneo A vs. Tiro Federal

Masculino

Ateneo A vs. Defensores

Ateneo B vs. Deportivo Juventud.

Además, se destacó la participación de Tiro Federal de Belén, equipo que este año se sumó como invitado a la competencia y logró instalarse entre los cuatro mejores de la categoría femenina.

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