Nota Leída 334

| Locales | 15/07/2026 |

ESTE MIÉRCOLES

Asueto municipal en Belén por el tradicional Desfile de Academias de Danzas

La Municipalidad de Belén dispuso un asueto administrativo para este miércoles 15 de julio con motivo del Desfile de Academias de Danzas, actividad que forma parte de la VIII edición del Festival Cuna del Poncho 2026.

La medida fue establecida por el Departamento Ejecutivo Municipal con el propósito de incentivar la participación de los trabajadores municipales y sus familias en uno de los eventos culturales más representativos del departamento.

A través de un comunicado oficial, el municipio señaló que la decisión busca acompañar y fortalecer una celebración que pone en valor las tradiciones, la identidad y el patrimonio cultural de la comunidad belicha.

Pese al asueto, desde la comuna aclararon que las guardias y los servicios esenciales funcionarán con total normalidad, a fin de garantizar la atención de las necesidades de la población durante toda la jornada.

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