ANSES: calendario de pagos para hoy martes 14 de julio
ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que hoy continúan los pagos de las Pensiones No Contributivas, jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo. En tanto, inician los de las Asignaciones por Prenatal y por Maternidad. Todas las prestaciones poseen el aumento por movilidad del 2,15 por ciento.
Pensiones No Contributivas
Titulares con documentos concluidos en 6 y 7 cobran su haber más el bono de 70 mil pesos.
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
Titulares con documentos finalizados en 3 cobran su haber más el bono de 70 mil pesos.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
Titulares con documentos terminados en 3.
Asignación por Embarazo
Titulares con documentos concluidos en 1.
Asignación por Prenatal
Titulares con documentos finalizados en 0 y 1.
Asignación por Maternidad
Todas las terminaciones de documento hasta el 11 de agosto.TEMAS: ANSES
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