Nota Leída 303

| Provinciales | 14/07/2026 |

ANSES: calendario de pagos para hoy martes 14 de julio

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que hoy continúan los pagos de las Pensiones No Contributivas, jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo. En tanto, inician los de las Asignaciones por Prenatal y por Maternidad. Todas las prestaciones poseen el aumento por movilidad del 2,15 por ciento.

Pensiones No Contributivas

Titulares con documentos concluidos en 6 y 7 cobran su haber más el bono de 70 mil pesos.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

Titulares con documentos finalizados en 3 cobran su haber más el bono de 70 mil pesos.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Titulares con documentos terminados en 3.

Asignación por Embarazo

Titulares con documentos concluidos en 1.

Asignación por Prenatal

Titulares con documentos finalizados en 0 y 1.

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de documento hasta el 11 de agosto.

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