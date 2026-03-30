| Locales | 30/03/2026|
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Alerta amarilla por tormentas para hoy
El Servicio Meteorológico Nacional, emitió alerta amarilla por tormentas para la tarde y noche de hoy lunes.
Rige para Andalgalá, Antofagasta de la Sierra, Belén, Pomán, Santa María y Tinogasta.
El área será afectada por tormentas localmente fuertes o severas, acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos de tiempo, actividad eléctrica, con ocasional caída de granizo y fuertes ráfagas de viento. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 mm, que pueden ser superados de forma puntual.
En los niveles más altos de la cordillera las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de nieve y/o granizo.TEMAS: CLIMA