Nota Leída 212

| La Región | 18/09/2026 |

Alerta meteorológica: advierten por intensas nevadas en la cordillera de Catamarca

El SMN emitió un aviso amarillo para Antofagasta de la Sierra y Tinogasta. Se prevén acumulaciones de nieve de hasta 70 centímetros, mientras que el Valle Central registrará un clima templado.

La provincia de Catamarca registrará este viernes un marcado contraste climático en su territorio. Mientras que en el Valle Central y gran parte de la provincia se pronostica una jornada templada y agradable, en la región del oeste profundo el escenario será completamente adverso, dominado por el frío extremo y un temporal de nieve.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) oficializó una alerta amarilla por nevadas de variada intensidad que afectará principalmente a las zonas cordilleranas de Catamarca, extendiéndose también hacia sectores de alta montaña en La Rioja y San Juan.

Áreas afectadas y acumulación estimada

Dentro del mapa catamarqueño, el fenómeno meteorológico impactará de forma directa en las áreas de cordillera de los departamentos:

Antofagasta de la Sierra

Tinogasta

De acuerdo con el informe técnico del organismo, se estima que la acumulación de nieve oscilará entre los 30 y los 70 centímetros, con la advertencia de que estos valores pueden ser superados de manera puntual en las zonas de mayor altitud. El temporal estará acompañado, además, por ráfagas de viento que podrían reducir significativamente la visibilidad.

Precauciones para el tránsito y operaciones mineras

Ante la vigencia de la alerta, los comités de emergencia de los municipios del oeste y los prestadores de servicios de alta montaña recomiendan evitar el tránsito por las rutas cordilleranas a menos que sea estrictamente necesario.

Asimismo, se solicita a las empresas que operan en los proyectos mineros de la Puna extremar las medidas de seguridad en los campamentos, asegurar el abastecimiento y coordinar la circulación interna de vehículos pesados con equipos especiales para hielo y nieve.

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