26/11/2025

Alumnos de la Escuela Epet N° 2 de Belén visitaron la Planta de Proceso de Zijin-Liex

En el marco del programa institucional “Puertas Abiertas a la Comunidad”, Zijin-Liex recibió en su Planta de Proceso de Fiambalá a estudiantes y docentes de 6° año de la EPET N°2 de Belén.

La actividad fue coordinada por el Departamento de Responsabilidad Social, que presentó las principales líneas de trabajo que la compañía desarrolla en articulación con la comunidad y el sistema educativo.

Posteriormente, el Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional explicó la pautas de seguridad obligatoria para dar inicio al recorrido técnico.

Durante la visita, los estudiantes recorrieron el sector operativo junto a los ingenieros David Barrionuevo y Mariana Chaile, además del supervisor Cristian Dávila, quienes brindaron información sobre el funcionamiento de las instalaciones y compartieron experiencias con los jóvenes.

En el laboratorio, el jefe Mario Leguizamón y la ingeniera química Eugenia Salcedo expusieron las etapas del proceso de obtención de carbonato de litio, destacando los controles y parámetros de calidad involucrados.

Zijin-Liex reafirma, a través de estas acciones, su compromiso con la transparencia, el diálogo permanente y la vinculación con instituciones educativas, promoviendo el intercambio de conocimientos y el fortalecimiento de capacidades en la región.