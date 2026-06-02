Nota Leída 93

| Provinciales | 02/06/2026 |

ANSES: calendario de pagos para hoy martes 2 de junio

La ANSES dio a conocer el cronograma de pagos para este martes 2 de junio para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos. Cobran hoy:

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, quiénes cobran hoy

Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de junio.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de junio.

Jubilados y pensionados de la ANSES: cómo quedan los haberes en junio con aumento, bono y medio aguinaldo

De acuerdo con lo informado por la ANSES, las jubilaciones quedan en junio de la siguiente manera:

La jubilación mínima + bono de $70.000 + medio aguinaldo: recibirán $674.976;

+ bono de $70.000 + medio aguinaldo: recibirán $674.976; La Pensión Universal de Adultos Mayores ( PUAM ): $322.654 ;

): ; Las Pensiones no Contributivas ( PNC ): $282.322;

): La Prestación Básica Universal (PBU): llega a $179.894.

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