Nota Leída 93
| Provinciales | 02/06/2026|

ANSES: calendario de pagos para hoy martes 2 de junio

La ANSES dio a conocer el cronograma de pagos para este martes 2 de junio para jubilacionespensiones, AUHAUE, prestaciones del SUAF y otros pagos. Cobran hoy:

 

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, quiénes cobran hoy

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de junio.

 

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de junio.

 

Jubilados y pensionados de la ANSES: cómo quedan los haberes en junio con aumento, bono y medio aguinaldo

De acuerdo con lo informado por la ANSES, las jubilaciones quedan en junio de la siguiente manera:

  • La jubilación mínima + bono de $70.000 + medio aguinaldo: recibirán $674.976;
  • La Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM): $322.654;
  • Las Pensiones no Contributivas (PNC): $282.322;
  • La Prestación Básica Universal (PBU): llega a $179.894.

TEMAS: ANSES
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