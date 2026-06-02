Nota Leída 107

| Provinciales | 01/06/2026 |

Violento vuelco de un utilitario con cinco pasajeros a bordo

A las 14:00 horas de este lunes, se produjo un siniestro vial en la Ruta Nacional N° 60, específicamente en el kilómetro N° 1.030, dentro de la localidad de San Martín, en el departamento Capayán. La información recabada indica que el incidente involucró a un utilitario Peugeot Partner de color blanco, que por motivos que aún se encuentran bajo investigación, perdió el control y volcó a un costado de la calzada.

El conductor del vehículo, Mario Adrián Rodríguez, de 31 años, viajaba acompañado por cuatro pasajeros: Mauricio Iván Naretto (21 años), Juan Pablo Sacerdoti (25 años), Hugo Leopoldo Farías (36 años) y Facundo José Ullate (49 años). Todos los ocupantes resultaron heridos en el accidente y requirieron asistencia médica inmediata.

Atención médica y traslado de los heridos

Tras el vuelco, los primeros en responder fueron facultativos médicos del nosocomio local, quienes brindaron atención de urgencia a los ocupantes del vehículo. Debido a la gravedad de las lesiones, Mario Adrián Rodríguez y Mauricio Iván Naretto, de 21 años, fueron trasladados al Hospital San Juan Bautista de la Capital para recibir atención especializada.

El resto de los pasajeros, aunque heridos, recibieron asistencia en el lugar y no requirieron traslado inmediato, según el informe preliminar de los médicos presentes en el siniestro.

Intervención de las fuerzas de seguridad

En el lugar del accidente trabajaron efectivos de la Subcomisaría de San Martín, quienes aseguraron la zona para prevenir nuevos incidentes y facilitar la labor de los peritos. La Dirección General de Criminalística intervino con un equipo de peritos especializados, quienes llevaron adelante las actuaciones de rigor para determinar las causas exactas del vuelco y documentar la escena del accidente.

Todas las acciones se desarrollaron bajo la supervisión de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Sur, que dirige la investigación y coordina los procedimientos legales y periciales necesarios para esclarecer el siniestro. / Diario La Unión

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