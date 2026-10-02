Nota Leída 159

| Provinciales | 02/10/2026 |

Anses: Calendario de pagos para hoy viernes 2 de octubre

La ANSES dio a conocer el cronograma de pagos para este viernes 2 de octubre para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos. Cobran hoy:

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, quiénes cobran hoy

Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de octubre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de octubre.

Jubilaciones y pensiones de ANSES: cómo quedan todos los haberes con aumento en octubre

Las jubilaciones y pensiones se ajustan con el último dato disponible del índice de precios (IPC) desde marzo de 2024.

Con el 1,6% de aumento y sin contar el bono extraordinario para los que menos ganan, los haberes quedan en octubre de la siguiente manera:

La jubilación mínima : $435.748,51 . Con el bono de $70.000, el monto asciende a $505.748,51 .

: . Con el bono de $70.000, el monto asciende a . La jubilación máxima : $2.932.174,85 ;

: ; La Pensión Universal de Adultos Mayores ( PUAM ): $348.598,81;

): Las Pensiones no Contributivas ( PNC ): $305.023,96.

): La Prestación Básica Universal (PBU): llega a $199.335,05.

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